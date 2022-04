Artistas y actores que se identifican como no binarios

Ellos son algunos de los famosos que se declararon como no binarios. Se trata de las personas que al identifican con el género no binario, no se reconocen en la distinción tradicional entre hombre y mujer. Es decir, que quienes viven esta identidad no se sienten exclusivamente hombre o mujer, sino que pueden ser percibidos como ambos, una combinación de los dos, o directamente «otros».

A lo largo de la historia el sistema ha utilizado únicamente dos géneros para diferenciar entre los rasgos biológicos y los relacionados con el género en hombres y mujeres. Sin embargo nos encontramos en una nueva época y nos queda claro que existen más. Cabe mencionar que los no binarios tampoco tienen por qué definirse como homosexual, bisexual o heterosexual, lo cual corresponde a la orientación sexual.

A continuación te dejamos una lista de artistas, actores y músicos (además de Demi Lovato, Ezra Miller y LP) que han salido del clóset para abrirse al mundo con su nuevo género.

Sam Smith

Todos conocemos a esta celebridad británica profesional en el canto y la composición. En 2019, Smith se declaró de género no binario y tener los pronombres they/them en inglés.

Dorian Electra

Dorian Electra, es un artista y cantante estadounidense. Su álbum debut, Flamboyant, fue lanzado el 17 de julio de 2019, y su segundo álbum My Agenda, se estrenó en 2020. Actualmente es reconocido como un ícono no binario del rock/pop futurista.

Jonathan Van Ness

Jonathan Van Ness, ​ también conocido como JVN, es un peluquero, podcaster y personalidad de la televisión estadounidense. Además se convirtió en la primera persona no binaria en aparecer en la portada de la revista Cosmopolitan, lo que ocasionó grandes ovaciones por parte de la comunidad LGBT+. Jonathan se desempeña como estilista, productore y comediante.

Ruby Rose

Ruby Rose Langenheim, es una modelo, DJ, artista de grabación, actriz, presentadora de televisión y ex-VJ de MTV australiana. Rose se describió a sí misma como una persona sin género definido. «La mayor parte del tiempo definitivamente no me identifico con ninguno de los dos géneros. No soy un hombre; no me siento como una mujer, pero obviamente nací como una».

Myley Cyrus

Fue una entrevista en la revista Paper en 2015 cuando la cantante confesó que se reconocía como una persona no binaria. “No me identifico con ser hombre o mujer y no necesito que mi pareja se identifique con ello”. En sus palabras se identificó como «género fluido».

Shamir

Shamir Bailey es un cantante y compositor estadounidense.​ Nacido y criado en Las Vegas. Shamir desde muy joven se interesó en hacer música, influenciado por una tía compositora;​ aprendió a tocar la guitarra con nueve años. A los dieciséis formó un dúo con una amiga, pero se disolvió. En 2015, Shamir salió del armario como persona no binaria.

Lachlan Watson

Lachlan Watson es una celebridad estadounidense y profesional de la actuación. Al debutar en Netflix como parte del elenco de la serie Chilling Adventures of Sabrina, Watson es una de las personas no binarias más jóvenes en Hollywood.

Elliot Page

Elliot Page​, anteriormente conocido como Ellen Page, es un actor, productor y activista canadiense. Comenzó su carrera interpretando roles femeninos, primeramente en programas de televisión. En diciembre de 2020, anunció en las redes sociales su cambio de género: «Hola, amigos. Quiero compartir con vosotros que soy trans y que mi nombre es Elliot«, escribió dejando constancia de que dejaba de ser Ellen Page -la actriz que protagonizó la película ‘Juno’- para ser Elliot Page

Arca

El nombre completo de la artista es Alejandra Ghersi​, pero en el medio es conocida profesionalmente como Arca. Se dedica a componer, producir y además es DJ; su obra se especializa en la música electrónica y experimental. Además de darse a conocer con un nombre distinto, Arca se identifica con los pronombres “ella” o “eso”, teniendo preferencia por este último.

Algunos de los artistas mencionados anteriormente, han colaborado con la cantante a lo largo de sus ocho álbumes de estudio. En los que figuran: su amiga Björk, Rosalía, Kanye West, Frank Ocean, Kelela y FKA Twigs.