Artistas buscan frenar demolición de la Ciudad de las Artes; gobierno de Tepic construirá un estadio de fútbol

El pasado 31 de mayo, el gobierno de Nayarit anunció la demolición de la Ciudad de las Artes, en Tepic. Con el fin de construir el nuevo estadio de fútbol Nicolás Álvarez Ortega en su lugar. Un recinto que albergará a 12 mil 500 personas y demás requisitos por parte de la FIFA. Sin embargo esta decisión provocó gran indignación en la sociedad. Por lo que colectivos culturales y ciudadanos se unieron para tratar de frenar la destrucción del sitio. Pues denuncian la violación de derechos culturales y un posible «ecocidio urbano». Además de que señalan que no se contó con una licitación publica para realizar obra. Ya que la convocatoria oficial la emitieron cuatro días después de la noticia. Es decir, que iniciaron trabajos de obra antes de contar con un proceso formal.

Por lo que el 3 de junio, en una intervención artística a manera de protesta, los colectivos manifestaron su rechazo al proyecto. Ante la negativa de las autoridades a detenerse, el martes 10 de junio, durante una conferencia de prensa en Tepic, se anunció que interpondrán un amparo legal. Como medida para detener la demolición, respaldados por el despacho jurídico Artículo 27 S.C. Argumentando la violación al derecho constitucional de acceso a la cultura, reconocido desde 2011.

El nuevo estadio de fútbol “Nicolás Álvarez Ortega”

Se sabe que la construcción del estadio sobre la Ciudad de las Artes era “un reclamo social, de muchos nayaritas”. Ya que según la titular de la Secretaría General de Gobierno, Esther Rocío González, “fue una promesa de campaña” por parte del gobernador. ”Era una deuda que se tenía, era un duelo que teníamos nosotros con el corazón de los nayaritas y que hoy lo va a hacer realidad”, explicó. Cabe recordar que la funcionaria se refiere al estadio original “Nicolás Álvarez Ortega” el cual se construyó en 1947 pero fue demolido en 2009. Esto después de ser transferido al Estadio Arena Cora en el año 2017.

El recinto cultural no estaba abandonado

Héctor Rodríguez, gestor cultural en el estado, señaló ante los medios de comunicación: «La Ciudad de las Artes tiene un arraigo emocional porque mucha gente literalmente usaba este espacio cuando el estado te cerraba las puertas de sus recintos. No estaba en el abandono. Mucha gente estaba involucrada en activarlo, pero no se tiene el apoyo. Ahora quieren construir un estadio y queremos detenerlo por la cultura», declaró. Por su parte, José Manuel Hermosillo, representante de Artículo 27, enfatizó que el gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar bienes y servicios culturales. «El gobierno, con o sin ciudadanos interesados en la cultura, de todos modos está obligado a prestar esos bienes y servicios culturales. […] Tocaremos la puerta de la justicia para exigir el cumplimiento de las leyes de planeación, desarrollo urbano y la protección del patrimonio cultural».

Durante el encuentro con los medios se destacó que cerca del 70% de la infraestructura de la Ciudad de las Artes ya ha sido destruida. Los edificios de las Escuelas Superiores de Danza y Música, los únicos aún en pie, albergan a cerca de 600 estudiantes. Que ahora podrían quedarse sin un espacio adecuado para continuar sus labores educativas, ya que Tepic carece de instalaciones similares. Cabe señalar que el funcionamiento del espacio dependía del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN) y no estaba abandonado. En paralelo, ciudadanos han lanzado una petición en la plataforma Change.org. Bajo el título: «Detengan la destrucción de la Ciudad de las Artes y el ecocidio en Tepic, Nayarit». Buscando respaldo para frenar este proyecto que pone en riesgo los derechos culturales y educativos de la comunidad.

Hasta el momento el conflicto sigue escalando, mientras los colectivos y ciudadanos esperan que la intervención judicial logre proteger este espacio cultural emblemático en la capital de Nayarit. Igualmente algunos políticos se han sumado y criticado la demolición. Andrea Navarro, diputada federal de Tepic por Morena dijo lo siguiente: “Construir un estadio en ese lugar restringe el acceso a un espacio que debe ser recreativo y gratuito”, expresó. Mientras que la senadora Ivideliza Reyes por MC declaró: “El arte no estorba. La salud no espera. La cultura no se demuele. Mientras el gobierno prioriza estadios de 300 millones de pesos, seguimos esperando hospitales, apoyo real a nuestros artistas y respeto a nuestra historia”.