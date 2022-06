Oscuros y misteriosos: artistas del gótico que no puedes perderte

Los artistas góticos se desenvolvieron en todas las áreas del arte. En este caso abordaremos fotografía, pintura, ilustración y escultura. Cuatro ramas que nos muestran épocas distintas del arte gótico, pero todas son igual de bellas y oscuras.

Para entender el trabajo de los artistas es necesario saber exactamente qué es el gótico. Se trata de un estilo que predominó en la arquitectura religiosa, escultura y pintura de Europa entre el siglo XII y el siglo XV, hasta el surgimiento del movimiento cultural del Renacimiento. Lo precedió el arte románico en los siglos XI y XII.

Las obras a continuación pertenecen a l estilo gótico moderno en donde se expresa una fuerte sensación opresora de la sociedad medieval, entendiendo que la sociedad actual oprime igualmente y que el ser se vuelve oscuro para mantenerse en las tinieblas y poder moverse por ellas con cierta libertad.

Peter Parler

Peter Parler fue un arquitecto alemán, conocido principalmente por la construcción de la catedral de San Vito y el Puente de Carlos, en Praga, ciudad en la que residió aproximadamente desde 1356. Fue el más grande arquitecto y escultor de Praga, uno de los centros internacionales del gótico, en la época del emperador Carlos IV. éste se trata de un ejemplo muy claro del gótico en su forma más pura y es importante que se conozca.

David Ho

David Ho es un ilustrador y artista digital independiente que crea obras inclinadas hacia el lado más oscuro de las emociones humanas. Después de obtener una licenciatura en Sociología de UC Berkeley, decidió seguir una carrera en las artes. Sus trabajos se han visto en numerosas publicaciones, incluidas Spectrum Annuals, Society of Illustrators Annuals, Communication Arts Annuals y Luerzers Archive. Entre sus clientes se encuentran Simon and Schuster, Ogilvy Advertising y LucasArts. Últimamente, algunos de sus originales e impresiones de bellas artes están disponibles en Pop Gallery en Santa Fe.

Chris Antonhy

Chris Anthony es un fotógrafo comercial y de fine art, originario de Estocolmo, Suecia. Su trabajo fotográfico ha sido reconocido principalmente por sus fotografías macabras y de inspiración gótica victoriana. Anthony también ha figurado dentro de la industria de la publicidad; ha dirigido comerciales para compañías como Deutsche Telekom, USC, Dell y videos musicales para grupos como The Dandy Warhols.

Stephen Gammell

Stephen Gamell es un ilustrador estadounidense de libros infantiles. Pero no hace cualquier tipo de ilustraciones, se dedica a lo gótico y lo macabro. Es autor de las imágenes de Scary Stories to Tell in the Dark que siguen aterrorizando a los niños y adolescentes del mundo. El cual se convirtió en uno de los libros más populares y prohibidos en las décadas de los 80 y 90.

Gottfried Helnwein

Gottfried Helnwein es un pintor, fotógrafo y artista de performance austro-irlandés, un maestro del reconocimiento sorpresivo.​ Sus primeros trabajos consistían principalmente en acuarelas hiperrealistas de niños heridos, así como performances en lugares públicos. Helnwein es un artista conceptual, que retoma temas obscuros e interesado principalmente en la ansiedad psicológica y sociológica, así como en temas históricos y políticos.

También es conocido por su diseño de vestuario y escenografía teatral, tanto de ballet como de ópera. Entre ellas cabe mencionar Staatsoper Hamburg, Volksbuhne Berlin y la Ópera de Los Ángeles. Así mismo ha trabajado muy de la mano con Rammstein, la banda alemana y Marilyn Manson.

Benjamin Lacombe

Benjamín Lacombe es un ilustrador francés. Sus ilustraciones se destacan por un estilo caricaturesco que denotan elegancia, fragilidad y melancolía. Entre sus influencias se encuentran el movimiento Prerrafaelistas y el Quattrocento Italiano, primitivo flamenco, así como también artistas más contemporáneos: Tod Browning, Tim Burton, Fritz Lang, Ray Harryhausen, David LaChapelle y Diane Arbus.