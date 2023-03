Artsynonym presenta la primera exhibición individual de It’s a Living en la CDMX dentro de House of Vans

Ricardo González, mejor conocido como It’s a Living presenta su primera muestra individual titulada: “Si estas paredes pudieran escribir”, en la galería de House of Vans, curada por Enriqueta Arias de Artsynonym.

House of Vans CDMX se enorgullece en presentar la nueva galería de It’s a Living “Si las paredes hablaran” que tendrá lugar el día jueves 16 de marzo a las 8:00 pm.

Partiendo del libro de House of Vans y sus diez años a nivel global, la frase: «If These Walls Could Talk» o «Si las paredes hablaran», el cual muestra un vistazo a más de 200 fotografías y momentos de un recinto que ha generado un diálogo importante entre el skateboarding, la música, el arte y la rebeldía; desde una perspectiva de democratización del deporte, el arte y la cultura para varias generaciones de creativos a nivel internacional, Ricardo González usa esto como inspiración para el desarrollo de siete piezas únicas, producidas en su estudio en Ciudad de México, para esta exposición que lleva por título: “Si estas paredes pudieran escribir”.

“Un show inspirado en mi experiencia con el skateboarding, el arte, los aprendizajes de vida y mi pasado. El skateboarding me ha enseñado tanto, no sólo la acción de patinar, sino también a compartir momentos con amigos o con quien sea. Al final de cuentas todos somos una familia, donde hay muchas caídas, lesiones y batallas perdidas pero, sobre todo, muchos buenos momentos”, afirma Ricardo González sobre esta exhibición.

Desde sus inicios, como diseñador y como artista, Ricardo González, originario de Durango, México, ha logrado transitar entre su reconocible estilo en tipografía script, que poco tiempo después logró migrar y colarse en los muros de muchas ciudades del mundo, a través de murales y stickers. Sin embargo, hoy esos mensajes se transportan a su estudio y posteriormente a cada una de estas siete piezas, seis lienzos y una escultura tipográfica que nos hablan de la ambigüedad de los medios para exponer un mensaje, pero también de lo concreto que puede ser siempre el diálogo entre el skate y el arte:

“En este punto de mi vida he aprendido cuánto me gustar ver a mis amigos disfrutar de patinar”, afirma González, y eso es parte importante de lo que se muestra en estas obras.

Entre juegos de colores con una gama en tonos pasteles y el contraste del blanco en las letras, que parecen mensajes ocultos y al mismo tiempo tan vivos, estas piezas caminan con un mismo leitmotiv, donde el street art y el skate se unen para romper con el estigma del arte como una forma de segregar a la alta y la baja cultura, sino para afirmar que, no importa si ocurren en un mismo lugar o en espacios diferentes, en la calle todos “somos familia”.

Acerca de Artsynonym:

Artsynonym comenzó en 2015 con la idea de convertirse en un proyecto colaborativo y sostenible para la gestión cultural y el desarrollo profesional de artistas, muralistas, ilustradoras e ilustradores es casa líder en gestión creativa y puente generador de proyectos entre artistas, entusiastas del arte y espacios públicos o privados “Creemos en el poder del arte y la creatividad como mediador y diferenciador entre artistas, espacios públicos y las audiencias, para generar un cambio social”, afirma Enriqueta Arias, directora y fundadora de Artsynonym, quien desarrolló este proyecto tras cinco años de experiencia en el campo del arte.

Con sede en la Ciudad de México, pero siempre teniendo un enfoque global, Artsynonym cuenta con una red internacional de más de 200 artistas nacionales e internacionales, diseñadores, consultores de arte, festivales, medios de arte, marcas, museos y galerías.

House of Vans CDMX nos extiende una invitación a todos para asistir a ver el trabajo de It’s a Living por primera vez en la Ciudad de México así que estén atentos a las redes sociales para poder registrarse y asistir a vivir la vida OFF THE WALL.

Para conocer los eventos que habrá en House of Vans CDMX sigue la cuenta de Instagram @houseofvanscdmx, y entérense de las sorpresas que la casa tendrá para ti.

Recuerden que HOUSE OF VANS CDMX está abierto a todo público y sus actividades son gratuitas registrándote en www.vans.mx/houseofvans

#HouseOfVansCDMX

Dirección: Rubens 6, San Juan, Benito Juárez, 03730 Ciudad de México, CDMX