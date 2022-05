A$AP Rocky y Rihanna se casan en nuevo video del rapero

A$AP Rocky lanzó este jueves 5 de mayo el video musical de la canción «D.M.B (Dats Mah Bitch)», el cual está protagonizado por su novia Rihanna, el video fue ampliamente celebrado en las redes sociales ya que muestra a la pareja casándose, además de diversas imágenes románticas.

Se podría pensar que este tema es prácticamente una secuela al track «Fashion Killa» , lanzado en el 2013, pues continua mostrándonos su relación amorosa surgida en el ghetto, rodeada de moda y con la culminación en el altar.

El momento más celebrado del vídeo para «D.M.B (Dats Mah Bitch)» es cuando A$AP muestra sus dientes con el famoso grillz (las joyas dentales) y la pregunta estampada «¿Te casarás conmigo?». Rihanna a su vez, le sonríe y también responde con una pieza enmarcada por su sonrisa con la frase «Acepto».

«Gracias a todos los involucrados que ayudaron y un agradecimiento especial a mi esposa por la motivación y la participación». A$AP Rocky en Instagram

Pero eso no es lo único en lo que se han fijado los fans del rapero y la estrella de Barbados, ya que hay algo en la lírica que ha llamado mucho la atención. En cierto verso, Rocky dice que no golpea a Rihanna porque la necesita. Este verso fue considerado por muchos como una indirecta muy directa para Chris Brown, rapero y ex pareja de Rihanna a la que agredió en 2009.

El video de «D.M.B (Dats Mah Bitch)» fue dirigido y escrito por el propio A$AP Rocky y las grabaciones tuvieron lugar en Nueva York. En el círculo de conocedores se ha manejado la tendencia en que este tema servirá para arrancar el camino a un nuevo álbum, uno que dará seguimiento al Testing del 2018.

Por cierto, A$AP Rocky fue recientemente arrestado en un aeropuerto de Los Ángeles por cargos de disparar y agredir a una persona durante una discusión.