Así fue el romance entre Rosalía y Hunter Schafer: la cantante habló por primera vez

Después de años de especulaciones y un silencio mediático, Rosalía ha confirmado lo que muchos fans intuían: mantuvo una relación sentimental con la actriz y activista Hunter Schafer. La noticia ha causado revuelo, especialmente porque ambas estrellas se reencontrarán en un nuevo proyecto: la tercera temporada de la exitosa serie de HBO, Euphoria.

La confirmación llegó a través de una reveladora entrevista que Rosalía concedió a la revista Elle. Donde la periodista Suzy Exposito le preguntó directamente sobre su relación pasada con la estrella de Euphoria. Aunque se mostró reservada, la intérprete de “Motomami” no negó el romance. Cuando se le cuestionó si la experiencia la había presionado para definir públicamente su sexualidad, Rosalía respondió con claridad y contundencia: “No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía”.

Este gesto de sinceridad por parte de la cantante se suma a las declaraciones previas de Hunter Schafer. En una entrevista con GQ, la actriz había roto el silencio y reveló que su romance con la española duró aproximadamente cinco meses en 2019.

“Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!’. Pero, al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así”.

Confesó Schafer, subrayando el respeto y el cariño que aún las une. La actriz, que da vida a Jules Vaughn en Euphoria, ha llegado a considerar a la artista catalana como parte de su familia.

Cuándo salieron Rosalía y Hunter Schafer

El vínculo entre las dos siempre ha sido evidente. Desde que se conocieron en un desfile de moda de Burberry, se las vio compartiendo momentos públicos que avivaron los rumores. Uno de los más memorables fue durante los premios Billboard de 2019, cuando Rosalía dedicó unas emotivas palabras a Schafer: «Gracias a mi amiga Hunter, gracias por venir esta noche conmigo, te quiero mucho», a lo que la actriz respondió con un beso lanzado desde el público.

Además de su conexión personal, su relación ha dejado una huella en el mundo de la música. Muchos seguidores han interpretado la letra de la canción de Rosalía “Tuya” (2021) como una dedicatoria a Hunter, ya que parece estar dirigida a una mujer. Frases como “Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía” han resonado en las redes sociales, alimentando la teoría. Aunque la dedicación sigue siendo un misterio, el tema ahora cobra un nuevo significado tras la confirmación del romance.

Ahora, con Rosalía uniéndose al elenco de Euphoria para su tercera temporada, el reencuentro en el set de filmación es un hecho que ha generado gran expectación. La coincidencia, que ha llamado la atención de sus seguidores, marca un nuevo capítulo en la historia de estas dos artistas, reafirmando que, más allá de la vida sentimental, las une una profunda amistad y un respeto mutuo.