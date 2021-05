ATOMAGE: LA LIBERTAD DEL CUERO POR JOHN SUTCLIFFE

En la actualidad, usar prendas de cuero latex ya no es un fetiche tan oculto, podemos encontrar cuentas de twitter, páginas de facebook y en todo internet, sin embargo, a finales de los 60 no era una afinidad bien vista, hasta que llegó John Stucliffe y su revista AtomAge.

Si bien AtomAge fue una publicación inconstante (32 números publicados en 8 años de existencia), fue parteaguas en Gran Bretaña, logrando que muchas personas compartieran su sentir de libertad, felicidad y aceptación al mostrarse con ropas de cuero, ya que compartían fotos de ellos mismos para alimentar las páginas de la revista.

Portada del primer número de AtomAge

¿Pero quién era Sutcliffe y por qué tan importante para el mundo del cuero y latex? Británico, ingeniero aeronáutico, perteneciente a la Real Fuerza Aérea (RAF), motociclista y fetichista que tras un divorcio por sus “extrañas fijaciones”, decidió volverse fotógrafo de bodas y bautizos.

Lo que realmente atañe a Sutcliffe es que a esas sesiones fotográficas llegaba fen motocicleta y frecuentemente con su novia. Ocasionalmente la chica se mojaba por ir en la parte trasera del caballo de hierro, dándole la idea John de confeccionar una gabardina de piel para evitar las molestias del sucio asfalto.

Imagen de atomage.co.uk quienes preservan el legado de AtomAge y John Sutcliffe

Primero fueron prendas especializadas para motociclistas, pero pronto llegaron clientes de otra índole, como bailarinas de bares nocturnos o actores necesitados de vestuario especial, además, claro, de clientes con gusto de utilizar una segunda piel.

La idea de realizar AtomAge surgió de una plática con su amigo Robert Henley para así llegar a más personas con la misma afinidad.

Imagen de atomage.co.uk quienes preservan el legado de AtomAge y John Sutcliffe

De 1972 hasta 1980 la publicación tuvo una vida agitada, primero al no tener dónde exhibirse por el tema que abordaba y que espantaba a la sociedad y después, el costo y material (fotos, artículos, etc) para dar un producto de calidad.

Con todo eso, los ejemplares aún existentes hasta nuestros días son de los más codiciados por coleccionistas. Incluso puedes encontrar algunos en Amazon.

Publicación #6 de AtomAge

La debacle vino cuando publicó la novela erótica The Story of Gerda, impatando a la sociedad y provocando que la policía lo detuviera. Para evitar la cárcel, pagó una fianza de 1,000 libras y quemó un lote de fotografías del catálogo así como ejemplares de AtomAge. John continuó trabajando en la confección de ropa pero no pudo recuperar la inspiración. Falleció en 1987.

El trabajo de Sutcliffe no se limita a las prendas para motociclistas y amantes del cuero y latex, podemos encontrar sus creaciones en el filme de 1968, Girl on a Motorcycle, incluso fabricó un uniforme de mesera para A Clockwork Orange, que tristemente nunca se utilizó.

Imagen de atomage.co.uk quienes preservan el legado de AtomAge y John Sutcliffe

John innovó en el motociclismo con la creación de ropa especializada, pero también en la liberación de muchos sobre utilizar cuero y látex pegado al cuerpo y a visibilizar el fetichismo.

AtomAge rompió el tabú en una época donde todo lo “anormal” era visto como inmoral.