AUDREY HEPBURN TENDRÁ BIOPIC PRODUCIDA POR APPLE

Parece que Audrey Hepburn, la actriz considerada leyenda en Hollywood, tendrá su propia biopic, esto de la mano del director Luca Guadagnino (Suspiria 2018) y con Rooney Mara en el papel protagónico.

Esta información la ha dado a conocer el portal Variety, donde también se menciona que la cinta estará siendo producida por Apple.

Por el momento no hay pormenores sobre el guión que tendrá la película biográfica sobre Audrey Hepburn, sólo se conoce que lo estará escribiendo Michael Mitnick, quien fuera responsable de Una guerra brillante. Esta no será la primera ocasión en que el escritor trabaje con Guadagnino, ya que ambos coincidieron en el mediometraje The Staggering Girl.

Rooney Mara, a quien se le recuerda por su actuación como Lisbeth Salander en la adaptación estadounidense The Girl With the Dragon Tattoo e incluso fue nominada al Oscar como mejor actriz, estará presente en la producción. Cabe recordar que Mara acaba de finalizar su participación en la más reciente cinta de Guillermo del Toro, Nightmare Alley.

El director, Guadagnino, también finalizó su próxima película, Bones and All, donde veremos a Taylor Russel y la figura del momento, Timothée Chalamet. Si te estás preguntando qué otros proyectos ha tenido el cineasta italiano, basta que te recordemos el éxito Call me by Your Name, donde obtuvo el Oscar a mejor guión adaptado.

Audrey Hepburn comenzó su carrera histriónica en los años 50, estuvo vigente hasta la década de los 80. Llegó a trabajar con directores del llamado Nuevo Hollywood como Peter Bogdanovich y Steven Spielberg. Sus películas más conocidas y afamadas, donde recibió galardones, son Breakfast at Tiffany’s, Sabrina, My Fair Lady y Roman Holiday, esta última le dio el honor de ser la primera actriz en ganar un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA por su interpretación como la princesa Ann.