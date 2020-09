AUSTERO: ROCK ALTERNATIVO DE RIFFS POTENTES

Austero, es un proyecto originario de Chihuahua. Rafa Ruiz (guitarra-voz), Luis Perea (bajo) y Robi McField (batería), se juntaron en 2017 con el único fin de crear la música que les gusta, sus principales influencias son: The Melvins, Brainiac, Weezer, The Icarus Line, Sparta, Zurdok, Portugal. The Man, At The Drive-In, The Breeders y Refused.

Este año lanzaron por fin su LP homónimo, el cual fue grabado en Electrical Audioesta un estudio ubicado en Chicago. La mezcla estuvo a cago de Steve Albini, quien ha trabajado con bandas como: Nirvana, Pixies, Breeders.

Su disco debut esta acompañado por trabajo visual, que documenta todo el proceso creativo. El documental dura alrededor de 30 minutos y narra los días dentro del estudio, lo frustrante y divertido que resulta grabar un disco, la búsqueda del sonido esperado.

El disco cuenta con diez temas, los cuales son microhistorias sobre como es la vida en este mundo que vive en eterna crisis. El sonido es una mezcla de suavidad, ruido, hard rock. Este álbum fue el gran salto, pues en 2017, lanzaron un EP titulado Pieces.

Fue en septiembre de 2019 cuando liberaron el primer adelanto de este LP, «Juventud Enferma» una canción con una letra y sonido potente.

