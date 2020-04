Ya puedes disfrutar de las actuaciones en vivo de The Raconteurs y Vampire Weekend , entre otros

Austin City Limits Tv comparte todo su contenido de manera gratuita. Debido a la cuarentena el canal norteamericano ha suspendido temporalmente sus transmisiones, por eso motivo ha decidió compartir parte de su archivo musical en vivo.

Los amantes de la música en vivo podrán disfrutar de algunas bandas en directo, entre ellas: Billie Eilish , The Raconteurs,Vampire Weekend, Tom Waits,BB King Janelle Monáe , Mitski , Arctic Monkeys , St. Vincent , Cage the Elephant , Run the Jewels y más.

ACL es una de las serie de música con más trayectoria en la industria de la televisión americana. Este espectáculo televisivo es el único en recibir la Medalla Nacional de Artes, que le fue otorgada en 2003​ También ganó un Premio Peabody en 2011 «por sus más de tres décadas de presentar y preservar los géneros musicales americanos.»​

El canal edito algunas de las actuaciones de Austin City Limits en formato la CD y DVD. Sin embargo la era digital ocasionó que esto fuera un fracaso en ventas. Este fue uno de los principales motivos, por el cual la producción decidió digitalizar todas sus transmisiones, haciendo de su archivo una biblioteca musical que ahora podemos disfrutar en cualquier hora y día de la semana.

Ingresa aquí para ver las presentaciones de Austin City Limits Tv