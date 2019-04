AVENGERS: ENDGAME, LA HISTORIA QUE DURÓ MÁS DE UNA DÉCADA

El final del camino ha llegado, una narrativa que se extendió por más de diez años en la pantalla grande, tuvieron que pasar 21 películas y un sinfín de momentos épicos hechos por lágrimas y gritos de asombro, todo culmina en esta película, aquella que ya no pudo ver Stan Lee, pero sí pudo vislumbrar en sus sueños más profundos.

Avengers: Endgame debe ser analizada desde una perspectiva totalmente distinta, porque sí: es una producción que marcará la historia del séptimo arte. Jamás había visto un fervor tan grande y desbordante en el mundo entero, todos quieren ver este épico final, por esta razón es importante tener en mente varias cosas: no es sólo una película, es una experiencia completa con salas abarrotadas, dulcerías que no se dan abasto, filas tan largas que el mismo horizonte se pierde y una derrama económica sin precedentes, se espera que alcance los 2, 000 millones de dólares y se vuelve la cinta más taquillera en la historia, sí, este es el verdadero tamaño de Avengers: Endgame.

Una vez que estaba sentado en mi butaca dentro de la función especial para prensa pude sentir una vibra muy particular, flotaba en el aire cierto nerviosismo mezclado con emoción cinéfila y expectativas elevadas hasta los cielos, y no era para menos. Una vez que dio inicio la proyección surgió un silencio sepulcral, no había bolsas abriéndose, cajas de palomitas cambiando de mano o hielos bailando dentro de las bebidas.

Y como es de esperarse por sentido común, la película tiende un sedoso y emotivo cierre de ciclos para distintas situaciones y personajes surgidos dentro del MCU a través de toda una década. Debo reconocer algo: hubo emociones que se quedaron atrapadas en mi garganta, una y otra y otra vez, es imposible no reconectar con distintos momentos y guiños a historias pasadas de Marvel Studios, esto crea un rápido e inquebrantable vinculo con la narrativa orquestada por los hermanos Anthony y Joe Russo (directores) con cada uno de los espectadores.

Como toda cinta de superhéroes debía tener la fórmula de la casa: escenas épicas, batallas que dejan boquiabierto a quienes las veas y asombrosos efectos especiales. Y en esta ocasión decidieron llevar todo lo antes mencionado a otro nivel, uno en el que posiblemente sea inalcanzable aún para el mismísimo Marvel Studios. Y si pensabas que el éxtasis del público por los enfrentamientos sólo llega una vez, debo avisarte que es todo lo contrario, el ritmo utilizado para contar la historia va aumentando al paso de los minutos hasta llegar a un clímax, después se rearman las situaciones y te vuelve a llevar a un punto más alto de emoción, es imposible quitar la enorme sonrisa que ésta cinta dejará en tu rostro.

Y esto no se trata únicamente de la película, es una culminación, el final de varios caminos que se juntaron para cambiar la historia del séptimo arte e imponer el género de los superhéroes como el negocio más rentable jamás visto en la pantalla grande. No hablaré sobre los momentos clave de la cinta, las acciones que más gritos de sorpresa arrancó de aquella función ni mucho menos diré si algunos personajes tienen o no un final. Todo esto deberás descubrirlo, recuerda: es una experiencia, no sólo una película.

Esto es lo que rodea a Avengers: Endgame, la mejor cinta jamás hecha dentro del género de superhéroes, cosa nada sencilla de lograr. Entiendo que no es la máxima expresión de la cinematografía, sigue siendo una historia para entretener, reír, llorar y brincar de emoción en tu asiento, pero no hay que olvidar que también se trata de un fenómeno mundial jamás visto, podrías preguntar afuera del metro o en una parada de camión a cualquier persona: ¿Cuál es su película favorita de Akira Kurosawa, Martin Scorsese, Stanley Kubrick o John Ford? Algunos responderán, otros preguntarán quiénes son esas personas.

Si pruebas con lo siguiente: ¿Quién es Iron Man, Capitán América y Hulk? Todos te dirán hasta el mínimo detalle de cada uno de ellos, esto no significa un terrible atentado al séptimo arte, no, se trata de impacto, conexión con personajes, ingenio detrás de cada una de estas películas. Es la magia del cine en su máximo esplendor, sólo disfruta de Avengers: Endgame, sin pesimismos, sólo hay que dejarse llevar.

