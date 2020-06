Studio Ghibli finalmente reveló el proyecto secreto en el que han estado trabajando desde hace ya un año Hayao Miyazaki junto con su hijo, Goro Miyazaki. La productora NHK Enterprises anunció que el estreno será para invierno de este año y el nuevo filme llevará por título: Aya a Majo, Aya y la bruja o Aya and the Witch.

Aya and the Witch será su primera película CG. Este proyecto tendrá si debut vía NHK Enterprises de Japón. El filme se basa en el libro infantil “Earwig and the Witch” (Earwig y la bruja), de Diana Wynne Jones. Quien también escribió la novela de Studio Ghibli, Howl’s Moving Castle. La novela sigue la historia de una niña huérfana inteligente llamada Earwig cuando es adoptada por una mujer llamada Bella Yaga, que resulta ser una bruja cruel que la lleva a vivir en una casa embrujada.