MIRA LA BANDA DE LEGO QUE HACE COVERS A KRAFTWERK Y DEPECHE MODE

La banda de lego se mueve gracias a la tecnología y hace covers a kraftwerk

El italiano Giuseppe Acito es un ingeniero, diseñador y productor de sonido que creó una banda de robots de lego llamada Toa Mata Band los cuales son controlados por un microprocesador.

La banda funciona en gran parte a la tecnología que existe actualmente, utiliza impresoras 3D, micro controladores, brazos robóticos y más elementos.

La banda de lego ya cuenta con varios videos de este experimento entre los que ha versionado Everything Counts de Depeche Mode junto con un toque de Daft Punk.

Otro de los covers que hicieron fue The Robots de los alemanes Kraftwerk al que renombraron como The Man and the Machines en donde puede notarse la presencia de sintetizadores y varios juguetes más.

Acerca del cover de Kraftwerk, Acito describió en el video:

«Tenía 11 años cuando durante una tarde de domingo en 1978 Kraftwerk apareció por primera vez en un show de la televisión italiana. Para mí fue un descubrimiento deslumbrante, uno que cambió mi vida, fui a mi habitación, tomé una cinta y grabé el audio de la bocina de la televisión. Aún guardo esa preciosa grabación y la he reproducido una y otra vez por mucho tiempo».

Y remata diciendo:

«Esta es mi inspiración para el tribute de Kraftwerk…que incluso ahora todavía está influyendo a miles de productores musicales alrededor del mundo».

Acito crea estos proyectos de la mano de su compañía Opificio Sonico que es un laboratorio experto en procesos digitales de sonido, sintetizadores y más elementos relacionados.

Te dejamos estos maravillosos experimentos y esperemos que los disfrutes.

