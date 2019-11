BANDAS DE METAL QUE MÁS DISCOS HAN VENDIDO

El heavy metal es género musical que nació a mediados de los años sesenta en Reino Unido y Estados Unidos, cuyos orígenes provienen del hard rock y blues rock. Las bandas se caracterizan por sus guitarras fuertes y distorsionadas, los sonidos del bajo y la batería son más densos, sus vocalistas generalmente tienen voces agudas.

Hasta el día de hoy no existe alguien que defina cual fue la primera banda de heavy metal, algunos mencionan a Led Zeppelin y Deep Purple, hay otros expertos que mencionan a Black Sabbath como los pioneros en este género. Con el tiempo surgieron más bandas que no tuvieron el impacto mediático que esperaban. Aparecieron agrupaciones como Scorpions, Judas Priest, Rainbow que introdujeron ritmos más rápidos de guitarra y bajo.

Motörhead fue la banda encargada de introducir elementos de punk rock, dándole mayor agresividad al metal. Iron Maiden, Saxon y Def Leppard, surgieron con la llamada ola del heavy metal británico, donde nació una subcultura. En la década de los 80´s aparecieron nuevos subgéneros como el glam metal y el metal extremo, que proviene del underground, de ahí surgieron bandas como por Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax.

Actualmente existen muchas bandas de metal que han desarrollado infinidad de subgéneros. En esta cultura existen los metaleros que han creado ciertas vestimentas, posturas físicas. Algo que los caracteriza es el headbanging, que es agitar la cabeza al ritmo de la música, suelen tener el cabello largo.

A continuación te presentamos una lista de las bandas de metal que más discos han vendido en su historia, ya sea por su trayectoria, canciones, recuerdos o nostalgia de sus seguidores.

1.- Back In Black, AC/DC (1980)

El disco más vendido en la historia Back In Black, AC/DC (1980). Este álbum llego luego de muerte del vocalista Bon Scott, este material discográfico los consolido como una de las bandas más importantes del hard rock. Hasta el momento han vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo.

2.- Led Zeppelin, Led Zeppelin IV (1971)

Es el cuarto álbum de la banda, es conocido principalmente como Led Zeppelin IV, no tiene título Page tomó la decisión luego de la fría recepción de su tercer disco por parte de sus seguidores. La crítica considera que es el mejor disco en su historia. Ha vendido más de 37 millones de copias.

3.- Appetite For Destruction, Guns N´Roses (1987)

Este disco fue producido por Mike Clink, los sencillos que destacaron fueron Paradise City y Sweet Child o´ Mine. En la portada del álbum tenían una mujer semi desnuda fue prohibida, tuvieron que cambiarla por la cruz con las calaveras de los cinco integrantes. Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff “Rose” Mckagan y Adler participaron en la canción You´re Crazy. Appetite For Destruction ha vendido más de 30 millones de copias.

4.- Metallica, Metallica (1991)

Con este disco Metallica se separo del Trash metal, fue un éxito en ventas en todo el mundo, vendió más de 500 000 copias en su primera semana. Fue producido por Bob Rock, contiene éxitos como «Enter Sandman», «Sad but True», «The Unforgiven», «Wherever I May Roam» y «Nothing Else Matters». Metallica ha vendido más de 30 millones de copias.

5.- Slippery When Wet, Bon Jovi (1986)

Contiene los sencillos importantes como «You Give Love A Bad Name» y «Livin´On Prayer». Todas las canciones fueron escritas por Jon Bon Jovi. Ha vendido más de 28 millones de copias.

