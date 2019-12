No es novedad que el rock y metal sean catalogados como “satánicos” e incluso que varios de sus seguidores se proclamen como adeptos a este tipo de creencias

Aún así lo largo de la historia, varias bandas han sido acusadas de tener pactos con el diablo; lo que ha hecho poner en duda la razón de su fama y éxito.

Aquí te traemos un conteo de varias bandas y músicos acusados de ser satánicos.

IRON MAIDEN

Comencemos con Iron Maiden. Como con muchísimas bandas metaleras, la presencia de símbolos ocultistas asociados con el diablo, la muerte y la espiritualidad es el pan de cada día en la imagen de la banda.

Claro, que de ahí a acusados de pactar con el diablo hay una gran diferencia; pues en 1992, en Chile, se les prohibió hacer un concierto cuando la banda hacia su primera gira latina para presentar Fear of the Dark.

La desilución y enojo de los fans fue enorme cuando se enteraron que fue la propia Iglesia quién les canceló en show por estar asociados con el demonio.

La historia completa es que en ese país, semanas antes del show se habían registrado acciones de «culto al demonio» en criptas del cementerio de Valparaíso.

Se le relacionó a estos actos con la visita de Maiden al país.

The Number Of The Beast (666, número relacionado con el diablo) fue el causante de todo.

Este álbum, que fue el primero con Bruce Dickinson y el último con el percusionista Clive Burr desprende un sencillo homónimo.

A pesar de que es considerado como uno de los mejores albums de metal de todos los tiempos, no bastó para que la iglesia hiciera una excepción.

A eso, le sumamos que la portada del disco con Eddie dirigiendo a los hombres como si fueran títeres casi infarta a los salvadores de la moral creyente que iniciaron una campaña de censura.

Pero no todo es malo, ya que esto supuso un efecto positivo en la propaganda de la agrupación, dándolos a conocer en varios países.

Niccolò Paganini

Paganini fue un músico italiano, considerado como uno de los violinistas más virtuosos de todos los tiempos.

Tenían tendencias a la improvisación y el sonido que producía con su violín era tal que sus contemporáneos creían que venía del mismísimos satán.

A eso le sumamos que era mujeriego y apostador, lo cual no le ayudó en nada a su reputación social y con la Iglesia.

El mito comenzó cuando Paganini contaba solo con 5 años; su madre aseguró haber tenido un sueño con el diablo que le decía que su hijo sería un famoso violinista.

A partir de este hecho, su padre lo obligó a estudiar música durante 10 horas al día.

Una de sus habilidades más aplaudidas era cuando retiraba tres de las cuatro cuerdas del violín y con esa única cuerda hacía sonar el violín como si fueran varios los que se tocaran.

También era capaz de hacer increíbles Pizzicatos (pellizcar las cuerdas) con la mano izquierda, la mano de los trastes.

Su cuerpo era alto y desgarbado; es decir, poseía una flexibilidad especial que le permitía realizar movimientos imposibles para cualquier persona, como cruzar los codos uno por encima del otro mientras tocaba; también era capaz de flexional lateralmente las articulaciones, consiguiendo notas inalcanzables para la mayoría.

Murió en 1840 a los 58 años y se le negó la sepultura cristiana en su natal Génova.

Varios años después y con una apelación papal en turno, se le dió una sepultura digna en 1876.

Médicamente hablando, en realidad Paganini sufría del síndrome de Marfan, una enfermedad que afecta el tejido conectivo y que da a quién lo padece, largas y flexibles extremidades.

Pese a todo el éxito que consiguió, su vida estuvo plagada de desorden y abusos.

A sus 16 años, ya había perdido tanto dinero en el juego, que en ocasiones tenía que empeñar su violín para cubrir sus deudas.

A pesar de todo esto, Paganini era un músico excepcional, capaz de tocar doce notas por segundo.

Innovó en técnicas de memorización, antes de él, todos los violinistas iban acompañados con el programa que debían tocar.

Jimmy Page

El fundador de Led Zeppelin tiene un conocido interés por el ocultismo y la magia negra.

A principios de los 70`s, tuvo su propia editorial dedicada a libros prohibidos y de magia negra.

Su gusto por estás cuestiones se popularizó cuando se lanzó el cuarto álbum de la banda, sin título oficial, al que muchos refieren como «Four Symbols«.

Uno de estos 4 símbolos que aparecen es el llamado «Zoso«, que proviene del Ars Magica Arteficii (1557) un antiguo grimório alquímico.

Su admiración por lo oculto lo motivó a comprar la Boleskine House, una misión en Crowley a orillas del Lago Ness; es una especie de castillo con fama de poseer fantasmas y maldiciones.

Sumado a todo esto, el 26 de Julio de 1977, Karac, el hijo de Robert Plant murió a causa de un extraño virus estomacal de camino al hospital.

La prensa aludió este hecho a la supuesta brujería que Page realizaba.

El próximo golpe que sacudió a la banda fue la muerte de John Bonham, el baterista.

Se dice que este se recetó para desayunar una tanda de vodkas, que lo acompañaron a lo largo del día.

Esa noche, en la fiesta de Jimmy Page, Bonham se tumbó a en el sofá para jamás despertar. Murió a los 32 años ahogado en su propio vómito.

Otra cosa más de la que culparon a Jimmy por realizar brujería que terminaría en tragedia para toda la agrupación.

La canción «Starway to Heaven» fue supuestamente dictada por Satanás, letra a letra, acorde tras acorde.

Durante un tiempo se dijo que si escuchabas la canción al revés (backmasking) podría escuchar el mensaje: «Oh, aquí está mi dulce Satán”

Cradle of Filth

Cradle of Filth es una de las bandas responsables de expandir más allá de los nichos más turbios el gusto por el black/death metal y la música extrema.

El Black Metal nació en la Europa escandinava con bandas como Bathory o Celtic Frost en los años 80.

Desde los inicios fue asociada con ideologías anti-cristianas y satanistas, así también como con suicidios, asesinatos y quema de iglesias perpetuados por fanáticos hacen que muchas personas piensen que todo el género está compuesto por bandas satánicas.

Cuando el Black Metal escapó a lo más “mainstream” y se internacionalizó con bandas como Cradle of Filth en los años 90, la cosa se calmó un poco, pero la apariencia de los miembros de la banda y las letras de sus temas, llenos de referencias y alegorías a Satan y religiones “paganas”, no ayudaron mucho para evitar que los sectores más conservadores los vean como los nuevos hijos de Satán.



¿Bandas satánicas? ¿Pactos con el Diablo? o simplemente pura mercadotecnia, no te pierdas la segunda parte de nuestro especial.

