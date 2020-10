MIRA LAS OBRAS DE BANKSY DESDE TU CASA

Ya puedes visitar de manera virtual Catch me if you can, la nueva muestra de Banksy . Esta exposición se encuentra ubicada en el House of Fine Art de Londres, pero gracias a la tecnología, podrás visitarla sin salir de casa.

La exposición reunirá una selección de obras del famoso artista estará disponible hasta el próximo 15 de octubre. Esta es una colección de grabados de edición limitada de Banksy , que nunca antes había sido expuesta.

ARTCELS siempre se ha centrado en apoyar y difundir la obra de Banksy, quien se ha mostrado muy activo durante la pandemia.

«Esta exposición es una colección excepcional de obras de edición limitada del artista nunca antes vistas juntas. Catch me if you can, captura la reflexión de Banksy sobre la sociedad contemporánea reunida a través del humor negro, ideas distópicas y las icónicas imágenes de la plantilla.

El trabajo creativo de Banksy, se ha caracterizado por la experimentación audaz, la relevancia cultural, la ironía y el misterio sin concesiones. Fue justo durante este año que el artista tomó relevancia, gracias a sus publicaciones en instagram.

Banksy, fue uno de los primeros en mostrar como vivía un artista el confinamiento. Durante la cuarentena publicó una foto que mostraba su baño tomado por un grupo de ratas aparentemente enloquecidas por el encierro., junto con la leyenda de :“Mi esposa odia cuando trabajo desde casa”

Otras de las acciones que tuvieron gran impacto mediático cuando el artista pintó algunas ratas en el metro de Londres, con el fin de incitar el uso del cubrebocas durante la pandemia del Covid-19. Por desgracia su obra fue borrada por el equipo de limpieza, sin saber que era la obra del reconocido artista

Aquí te dejamos el link para que puedas visitar: Catch me if you can