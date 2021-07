Banksy, el artista callejero favorito de los últimos tiempos ha enfrentado una vez más a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), por el mismo motivo de ocasiones pasadas, la autoría y derechos de sus obras, en este caso, Radar Rat y Girl with an Umbrella.

De acuerdo a la institución europea, Banksy está “actuando de mala fe”, pues busca registrar sus pinturas en graffiti y stencil como marcas comerciales, pero sin la intención de comercializarlas. Además, el jurado pone en tela de juicio que el propio artista británico sea el autor de dichas obras, esto porque su identidad es desconocida y por ende no puede considerársele propietario.

Por si fuera poco todo lo anterior, el tribunal añade que no hay una prueba fehaciente de que Banksy haya realizado, comercializado o proporcionado algún bien o servicio. Según las leyes del Reino Unido, si el propietario de una marca comercial no hace uso de ella, esta puede pasar a manos de quien sí la comercialice.

Este nuevo episodio de Banksy y la propiedad intelectual surgió cuando la empresa Full Colour Black decidió vender postales con las obras Radar Rat y Girl With an Umbrella, buscando patentar la marca de Banksy y obtener ganancias a su nombre. Debido a esto, el artista callejero tuvo a bien abrir su tienda llamada Gross Domestic Products, sin embargo, los jueces consideraron ese movimiento como un intento de eludir a la ley, como informa The Telegraph.

Ante todo lo anterior, Banksy tendría que revelar su identidad si quiere recuperar el control total de sus obras, tanto Radar Rat y Girl With an Umbrella, como Laugh Now, Bomb Hugger, Love Rat y Flower Thrower, de los cuales también perdió los derechos. Por lo mientras, Full Colour Black insiste en poder utilizar las obras y continuar comercializando sus productos.

Se duda que pronto podamos conocer quién es Banksy, porque a pesar que hay fotografías de su supuesto rostro, el artista jamás ha salido a corroborar o desmentir dichas imágenes.