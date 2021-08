Barbara Hammer es reconocida principalmente como la pionera en mostrar en la pantalla grande relaciones lésbicas. También fue una psicóloga y activista estadounidense. que abordó el tema del envejecimiento y la familia en sus cintas. En 1974 fue cuando presentó su cinta: Dyketatics, considerada una de las primeras películas con protagonistas lesbianas. La cineasta realizó más de 90 obras de imágenes en movimiento, así como performances, instalaciones, fotografías, collages y dibujos.

A principios de la década de 1970, Hammer estudió cine en la Universidad Estatal de San Francisco. Después de ver la película Meshes of the Afternoon de Maya Deren, se inspiró para hacer películas experimentales sobre su vida personal. Después de declararse lesbiana, «se fue en una motocicleta con una cámara super-8» y en 1974 filmó su legendaria película lésbica.

Lo que Hammer buscó mediante sus obras, fue deconstruir y desempoderar las narrativas y estructuras que oprimen a las mujeres en general y a las lesbianas en particular. Desde sus primeros trabajos experimentales, sus películas desafían de manera lúdica e implacable las normas y tabúes aceptados.

Nitrate Kisses

Se trata de un documental experimental que explora la represión y marginación de las personas LGBT desde la Primera Guerra Mundial.

Dyketactics

Hammer, en su famosos filme explora la identidad, el deseo y la sexualidad lesbianas a través de estrategias de vanguardia. Fusiona la fisica del cuerpo femenino con la del medio cinematográfico, imponiendo sin darse cuenta una estética que se sigue retomando en el cine lésbico contemporáneo .

La directora de cine desafortunadamente fue diagnosticada cáncer de ovario en etapa III en 2006, sin embargo la enfermedad no la detuvo. Pues comenzó a explorar la vida con cáncer en sus películas y actuaciones. Dando como resultado su galardonada película de 2009, A Horse is not a Metaphor. La cual es una celebración de su amor por la vida a pesar de las dificultades.