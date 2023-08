Barbie en el arte: muñeca, inspiración y modelo

El nombre Barbie es reconocido y gustado en muchas partes del mundo. Resulta una referencia a varios aspectos del tejido social al que se adhirió, convirtiéndose rápidamente en parte inseparable de la cultura estadounidense. Pasó de ser una figura de plástico, a ser Barbie en el arte: muñeca, musa y modelo. Lo Inspiró todo, desde la estética femenina, hasta conversaciones entusiastas sobre feminismo, ideales de belleza y comercio.

Barbie en el arte, la icónica muñeca de plástico, ha sido inspiración de muchos y diversos artistas. Ha acompañado como protagonista a quienes encuentran en su personificación, y su variedad de accesorios, la oportunidad de provechosos acuerdos, negocios y colaboraciones. Barbie puede ser lo que ella quiera.

Aprovechando el furor de una temporada pintada de rosa y confeccionada de empoderamiento femenino, y a través de la renovación discursiva que con la película dirigida y producida por Greta Gerwig, se le confirió a la muñeca, te ofrecemos algunas obras que tomaron a Barbie como pieza clave.

Sara Zaher

Esta artista procedente de El Cairo y actualmente radicada en la prolífica ciudad de Nueva York, es diseñadora y emplea a Barbie en el arte como un elemento generador de debate al ser utilizado lejos del simbolismo pop que representa la muñeca. Las cuestiones sociales, culturales y políticas giran alrededor de su proyecto con el propósito de generar una nueva narrativa para la mujer de plástico más famosa de toda la faz de la tierra.

Según Zaher, con este trabajo buscaba darle un sentido de identificación, similitud o humanidad a la gran Barbie. Retirar el concepto de la belleza hegemónica y estereotipada del ideario colectivo para crear una nueva historia e interrumpir esta asociación mediante el humor, el ingenio, la irreverencia o la solemnidad. Este trabajo abre un camino grande a las conversaciones sobre la maleabilidad de la cultura.

Beau Dunn

La actriz, modelo y artista pasó de ser una coleccionista empedernida por el simbolismo cultural de la muñeca a través de los años. Es la autora de una serie fotográfica irónica y burlesca llamada «Plastic» en donde presenta a distintas Barbies con el concepto básico del capital sobre el juguete: la ultrafeminización y la perfección de su apariencia. La colección va desde las Barbies antiguas hasta las contemporáneas que han generado un nicho de coleccionadores y seguidores de culto.

Las obras de Beau Dunn buscan establecer puentes diálogos entre la idea de que se trata de un juguete para niños que bien puede ser representante de demandas sociales y culturales sobre la idea de verse perfectos. Su serie fotográfica surgió de experiencias personales al crecer en Los Ángeles donde confrontó la presión de tener un cuerpo ideal así como un guardarropa que podría explotar de los centenares de combinaciones.

Sarah Williamson – ArtActivistBarbie

Posiblemente ver fotografías de una Barbie activista no cause tanta extrañeza después del fenómeno que ha desatado Greta Gerwig, pero cabe destacar que la obra de Sarah Williamson es previa a la película, cuatro años antes para ser específicos. Las fotografías de una Barbie con distintos cambios de ropa y una permanente pancarta en su manos que va cambiando de mensajes son el elemento central de su obra.

La crítica principal de esta Barbie es el mundo del arte continuamente dominado por los hombres. Esta creación fue un proyecto que inicialmente planeaba involucrar a las y los alumnos de Williamson, quien es profesora titular de la Universidad de Huddersfield en el Reino Unido. La encomienda escolar fue un éxito y ella decidió continuar con el proyecto a través de su cuenta de Twitter que ya cuenta con más de 17.500 seguidores. La narrativa desarrollada por Sarah versa sobre la contraposición de la idea frívola e inalcanzable que se tiene acerca de la muñeca.

Sheila Pree Bright

La fotógrafa Sheila Pree Bright realizó la serie “Cuerpos de plástico», para demostrar las similitudes y diferencias entre personas y muñecas Barbie. La apariencia se difumina asombrosamente, para llegar a fusionar imágenes de la icónica figura de plástico con mujeres reales. La artista visualizó y expuso las presiones de los estándares de belleza, particularmente la idea de la belleza blanca.

En tiempos en los que la perfección se pondera por sobre muchas cosas, como un objetivo inalcanzable, la fotógrafa demostró cómo el cuerpo femenino pretende ser visto como una réplica de Barbie, y no al revés, como se supone debería ser. Sheila explora la perfección que inside en las mentes de millones de mujeres e invita a reflexionar sobre el impacto y la influencia de las representaciones de la mujer en los medios de comunicación y en la cultura mundial.

Andrea McCafferty

La artista creó escenas que remiten a las originales del cine y la televisión. Utilizó la casa de muñecas de su hija y una réplica de la Barbie de 1965, primera con piernas flexibles. En su serie “The End of the Affair”, Barbie luce un atuendo con adornos que pueden apreciarse como fotogramas de una cinta de drama.

Barbie es un ícono del color, pero para esta serie, Andrea recurrió a lo monocromático, para crear una atmósfera al más puro estilo de Alfred Hitchcock. Cada escena y cada Barbie proveen de calidad cinematográfica a las imágenes de la serie. La estrella, nuevamente, es el ícono estadounidense: Barbie.

David Levinthal

Nuevamente Barbie bajo la lente, pero en esta ocasión capturada por el fotógrafo estadounidense David Levinthal, quien ha dedicado su carrera a realizar tomas de muñecas y pequeños juguetes, en escenas meticulosamente planeadas. Sus tomas, en las que Barbie es figura central, pasan por fotogramas de películas, y de la vida real. Levinthal aprovecha su fotografía y a la icónica muñeca para retratar la política, la cultura pop, eventos históricos, y problemáticas sociales como el racismo.

En su serie “Barbie” fue objeto, inspiración y modelo. Vestida impecable, con poses específicas en representación de la profesión de modelaje de mujeres, para campañas publicitarias o revistas de moda. La intención de Levinthal era señalar la forma en que las mujeres son cosificadas y sus cuerpos comercializados.

Andy Warhol

Obsesionado con las celebridades, sus obras giraban en torno a algunos de los personajes más famosos del siglo XX. En 1986 el rostro de Barbie, uno de los más icónicos de todos los tiempos, atrajo poderosamente su atención. El artista, miembro de la alta sociedad y diseñador de moda BillyBoy, quien fuera amigo y musa del artista pop durante mucho tiempo, se negaba rotundamente a que Warhol lo retratara.

Después de muchos y desesperados esfuerzos BillyBoy accedió. Notoriamente harto aceptó, pero aprovecho y dijo: “Si realmente quieres hacer mi retrato, haz un retrato de Barbie porque Barbie, c’est moi” (soy yo) Warhol estuvo de acuerdo, y su afición por los dos personajes, así como por ambos rostros, le brindó la idea de de conmemorar a BillyBoy a través del título del retrato. Y a Barbie, la icónica muñeca, llevada a la selecta cultura Pop, reinante en aquel entonces.

Barbie fue, es y será una icónica muñeca. Barbie ha sido modelo, emblema, inspiración. La muñeca que ha figurado también como activista, artista, y generadora de cambios sociales. Barbie siempre ha sido polémica. Claro, Barbie en el arte no puede pasar desapercibida si se pretende ser lo que se quiere ser.