Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades abrirá el Festival Internacional de Cine de Morelia

Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades, es la más reciente película de Alejandro González Iñárritu y ya tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde obtuvo una buena aceptación por parte de la crítica y el público. Ahora, nos presenta su primer tráiler oficial y la gran noticia de que participará en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

De hecho, la cinta protagonizada por Daniel Giménez Cacho y Griselda Siciliani, será la encargada de inaugurar el festival, haciendo que una vez más, Iñárritu tenga ese privilegio, ya que anteriormente lo tuvo con Birdman, Biutiful y la versión restaurada de Amores perros.

Para la proyección magna de Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades, el FICM contará con la presencia del director, además que éste no podría perderse el acudir a la celebración por el 20 aniversario de la fiesta del cine en Morelia, la cual será del 22 al 29 de octubre de este año.

Tráiler de Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades

El avance de la cinta nos muestra a Silverio Gama, un periodista y documentalista que tras varios años viviendo en Los Ángeles, regesa a México para en una forma de viaje existencial, navegando entre escenarios surreales e imaginativos. Silverio se cuestionará sobre la moralidad, la familia y hasta la historia de México.

También encontraremos referencias a momentos relevantes en México, desde políticos hasta religiosos. Todo mientras escuchamos el tema «I Am The Walrus» del cuarteto de Liverpool, The Beatles.

Bardo significa dos cosas para el director mexicano, su regreso a la silla de dirección para un largometraje, la cual no tomaba desde The Revenant en el 2015. A su vez, será también su regreso a tierras mexicanas tras 20 años, tiempo donde se fue a ganar premios por todo el mundo y ser reconocido por Hollywood al ganar el Oscar a mejor director en un par de ocasiones.

Si lo piensas, la temática de Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades, se podría parecer un poco a lo que González Iñárritu pudo experimentar a su regreso a la República Mexicana.

La película se estrenará en cines el próximo 27 de octubre, y después llegará al catálogo de Netflix el 16 de diciembre.