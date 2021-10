BAUHAUS: EL REGRESO DE LOS EVENTOS MASIVOS ABRIGADOS POR LA OSCURIDAD DE LA NOCHE

BAUHAUS: LA EMOCIÓN DE UN HALLOWEEN ANTICIPADO

Seguramente no soy la primera ni la única persona a la que después de casi dos años de pandemia y de convivir con pocas personas se le ha hecho raro asistir a un evento masivo. La emoción por volver a escuchar música en vivo en un espacio en el que iban a estar miles de personas juntas me daba una especie de temor que se desvaneció al presenciar el profesionalismo de los artistas que se presentaron el sábado 23 de octubre en el Parque Bicentenario.

La organización del evento fue eficaz y hasta arriesgada. Miren que cambiar de sede para realizar un evento masivo a una semana de volver a semáforo verde en la Ciudad de México debió representar un gran reto, uno que no significó el retraso o la cancelación del evento.

Pero lo que sí se notó que se sacrificó fueron los espacios reservados que se tenían pensados para la antigua sede: el Fronton. Ya que sólo había separación entre el VIP y los boletos generales. Además de la seguridad, que aunque lo ideal sería menos seguridad y que los asistentes nos supiéramos comportar solos, en momentos se notó que no estaba tomándose enserio ningún protocolo de seguridad y que sí hacen falta porque a algunos se les pasan las cucharadas y no se pueden comportar a la altura de un show como el del fin de semana: *cof, cof… tipo que acosó a Peter Murphy para tomarse una foto*.

Aún así y pese a todo pronóstico: disfrutamos de una velada mágica, envueltos por la oscuridad de la noche y el sentimiento de que quizá todo está volviendo a la normalidad en la que de vez en cuando nos reunimos para ser uno con la música. Soriah, inauguró la velada con un toque de misticismo chamánico gracias a su canto de garganta tuvano. Así mismo, el trío femenino de post punk, Automatic encendió los motores de lo que fue una noche llena de energía y sensualidad.

Poco después de las 21:00 horas, era el turno de Bauhaus y desde el primer momento con «Rosegarden Funeral of Sores» un cover a John Cale, se sintió el caer de la noche y la energía tan potente con que la agrupación salió al escenario. De pronto, con «Terror Couple Kill Colonel», la mayoría de los asistentes estaban bailando tal cual en el Under o en el Centro de Salud. El ambiente con el paso de cada canción se gozó sin prisa y sin miedo.

EL MOMENTO INCÓMODO DE LA NOCHE

La noche fluyó y nada influyó, hasta que comenzó lo que para muchos era el momento más esperado de la noche. «Bela Lugosi’s Dead» se escuchaba entre distintos acordes y justo antes de que Peter Murphy comenzara a cantar, un asistente al evento subió al escenario y se le acercó con su celular para abrazarlo y tomarse una foto o video. Peter, lo esquivó en dos ocasiones cual rockstar experimentado, hasta que la seguridad del lugar hizo lo suyo y lo bajó del escenario.

En ese momento nada se vio más que el profesionalismo de Bauhaus, que en ningún momento interrumpieron el show y siguieron con la misma energía con la que empezaron. Por otro lado, la indignación de los demás asistentes al evento se sintió como no lo había hecho, el ambiente cambió y sólo el paso del tiempo pudo volver todo a como cuando comenzó el evento.

Además de canciones como “The Passion Of Lovers”, “She’s In Parties» o “Terror Couple Kill Colonel”, nos regalaron la interpretación de covers como: “Ziggy Stardust” de David Bowie, “Telegram Sam” de T. Rex, “Rosegarden Funeral of Sores” de John Cale y “Sister Midnight” de Iggy Pop, apropiándose de ellas como de la noche.

Sin duda el concierto de Bauhaus se sintió como el comienzo de muchas cosas pero sobre todo como el regreso de más experiencias como esta: llena de momentos ritualísticos e inolvidables.

Setlist

Rosegarden Funeral of Sores (John Cale cover)

Double Dare

In the Flat Field

A God in an Alcove

In Fear of Fear

Spy in the Cab

Terror Couple Kill Colonel

She’s in Parties

Kick in the Eye

Bela Lugosi’s Dead

Silent Hedges

The Passion of Lovers

Stigmata Martyr

Dark Entries

Sister Midnight (Iggy Pop cover)

Telegram Sam (T. Rex cover)

Ziggy Stardust (David Bowie cover)

All We Ever Wanted Was Everything

¿Cuéntanos tu experiencia sobre el último evento masivo al que has asistido?