BAUHAUS VOLVIÓ A LOS ESCENARIOS DESPUÉS DE 13 AÑOS

Bauhaus volvió a los escenarios luego de 13 años de ausencia. La banda británica ofreció una presentación el domingo 3 de noviembre en el Hollywood Palladium en Los Ángeles.

El regreso estuvo a cargo de sus cuatro miembros originales Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins y David J quienes a lo largo de la noche interpretaron 19 canciones entre las que destacaban temas originales y de otros artistas.

Entre las canciones que tocaron destacan Spy un the Cab, The Man With The X-Ray Eyes y The Three Shadows Part II, lo que sorprendió a algunos fanáticos pues no las habían presentado desde la década de los 80.

La agrupación también interpretó Rosegarden Funelar of Sores de John Cale, Sister Midnight de Iggy Pop, Telegram Sam de T.Rex y Ziggy Stardust de David Bowie.

Desde su separación en 1983, Bauhaus se ha reunido en varias ocasiones con distintos integrantes como en 1998, en 2005 para el Festival Coachella, así como en 2008 cuando grabaron el álbum Go Away White, el cual no estrenaron juntos porque hubo un nuevo distanciamiento.

A lo largo de los años los miembros de la banda han tenido proyectos alternos en agrupaciones como Tones on Tail y Love and Rockets, así como POPTONE banda que integran Haskins y Ash.

Murphy por su parte se ha centrado en su carrera como solista en la que en ocasiones lo ha acompañado David J en el bajo.

Sin embargo, Murphy ha tenido algunas dificultades en su vida personal, en el 2013 fue arrestado por varios delitos, además fue expulsado de su concierto en el 2018 por lanzar una botella al público.

Esta agrupación nacida en Northampton, Inglaterra en 1978 tomó su nombre de la escuela alemana de arquitectura que fue pionera de un estilo arquitectónico y de diseño que entre otras cosas, fomentaba el uso de materiales innovadores.

Ve algunos momentos del concierto a continuación:

