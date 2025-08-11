Bazar-tianguis de músicos de Taxqueña cerrado por el mundial y la gentrificación

Los vendedores del bazar-tianguis de músicos de Taxqueña, un lugar con 40 años de historia, denunciaron haber sido amenazados e impedidos de instalar sus puestos por personal de Vía Pública y la policía capitalina. A pesar de que las autoridades locales negaron estar al tanto del operativo, los comerciantes afirman que esta acción tiene una clara relación con las preparaciones de la ciudad para el Mundial de Futbol 2026 de la FIFA.

Este bazar-tianguis de músicos de Taxqueña no es solo un mercado, sino el sustento de al menos 140 familias de maestros instrumentistas, muchos de ellos adultos mayores, vinculados al Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM). Los vendedores no ven estas acciones como un simple “rescate del espacio público”, un término utilizado por las autoridades. Para Tonahtiuh García, un comerciante con tres décadas de experiencia en el tianguis, este concepto es «un concepto que usa la autoridad para retirar a los ‘indeseables’, a los que puedan ‘afear’ el espacio que ellos quieren construir«.

Esta percepción se une a las preocupaciones crecientes sobre la gentrificación y el desplazamiento de comunidades tradicionales en la capital. La proximidad del Mundial 2026, que traerá a miles de visitantes, se percibe como el catalizador de una serie de obras y cambios urbanos que podrían poner fin a la existencia de este emblemático bazar-tianguis de músicos de Taxqueña.

Obras para el Mundial y Gentrificación Ponen en Jaque la Tradición

La preocupación de los comerciantes no es infundada. El Gobierno de la CDMX, a través del secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, anunció el proyecto «Ciclovía Gran Tenochtitlán» en la Calzada de Tlalpan. Con una extensión de 36 kilómetros, las obras de este proyecto pondrían en riesgo directo la ubicación del tianguis. A esto se suman los planes de ampliación del Tren Ligero, lo que complica aún más la situación. Una cuenta de X dedicada a los derechos laborales, «Yo por las 40 horas», se unió a las denuncias, asociando la situación a la gentrificación y a la presión del Mundial.

Los comerciantes del bazar-tianguis de músicos de Taxqueña sienten que su objetivo es «desaparecerlos de la mirada de nacionales y extranjeros para el mundial«, como citó la cuenta de redes sociales. La incertidumbre se agrava, ya que no existe un plan de reubicación oficial para el tianguis. Esta situación deja a 140 familias en el limbo, sin un sustento claro para el futuro. La historia de este mercado de músicos, donde se han forjado lazos comunitarios y se ha preservado la tradición musical, se encuentra ahora en un punto crítico, en el que el progreso y la modernidad de la ciudad parecen chocar de frente con su legado cultural y social.