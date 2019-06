«BEATS»: UNA PELÍCULA SOBRE LA CULTURA RAVE

Los Raves y las fiestas clandestinas siempre han sido muy comunes en películas enfocadas en adolescentes

Se estrenará en Reino Unido Beats, una nueva película ambientada en el verano de 1994 en Escocia, justo en el momento en el que se estaba intentando frenar el movimiento «free party» y las raves.

La película muestra la historia de dos amigos que van a separarse tras el verano y piensan pasar su último verano metidos en la vorágine de las fiestas y las manifestaciones contra la regulación de la cultura rave.

Para mostrarle al mundo la naturaleza con la que se daban las experiencias de los adolescentes llega Beats, una película dirigida por Brian Welsh (Black mirror). La película ha sido producida por Steven Soderbergh, el guion está basado en una obra de Kieran Hurley que además ha colaborado con Welsh en el guion.

En su banda sonora encontramos temas de Carl Craig, Leftfield, The Prodigy, Plastikman, Mark Bell aka LFO, Hudson Mohawke, Orbital o The Belleville Three aka Kevin Saunderson, Juan Atkins y Derrick May.

TE PUEDE INTERESAR

AQUÍ PUEDES VER MÁS DE 200 PELÍCULAS Y ANIMACIONES INDÍGENAS GRATIS

LA SOLEDAD, EL DESEO Y LA FEMINIDAD A TRAVES DE LA FOTOGRAFÍA DE JUNO CALYPSO

DENLOC: AMOR, RELACIONES FALLIDAS Y POP DEL MÁS FINO

UNA FIESTA ILUMINATI SURREALISTA CON SALVADOR DALÍ

MÁS DE CIEN PELÍCULAS INTEGRAN LA GIRA AMBULANTE 2019