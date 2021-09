Benedetta, la más reciente película de Paul Verhoeven, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Nueva York, pero al contrario de lo que sucedió en Cannes, donde fue recibida con palmas y vítores, en la gran manzana un grupo de religiosos se manifestaron en contra de la cinta, pues es ofensiva y blasfema para la iglesia católica.

Este grupo perteneciente a la Sociedad Estadounidense para la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad, pedía mediante pancartas que pararan las agresiones a la iglesia y cuestionaban por qué los insultos hacia Jesús nunca terminan. Eso sí, sin cubrebocas, aunque a su favor, se encontraban en un espacio al aire libre y las restricciones sanitarias son un poco relajadas en Nueva York.

“Protestamos con vehemencia por la película lésbica y blasfema Benedetta, que insulta la santidad de las monjas católicas”.

Todo esto es porque el largometraje de Verhoeven, narra la historia de Benedetta Carlini, una novicia que se enamora de una monja (son rangos diferentes según la propia iglesia), y que desde temprana edad es capaz de realizar milagros. Ya de grande, impactará en la vida de una comunidad, donde tomará bajo su cuidado a una joven, dando pie a la relación amorosa.

Este evento sucede en el siglo XVII, por lo cual es un hecho que causa escozor en el seno religioso, máxime porque está basada en hechos reales, mismo que fueron retomados en el libro Inmodest Acts, The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy, escrito por Judith C. Brown, y que es el texto que es adaptado para esta versión en cine.

Benedetta es la décimo séptima película del director neerlandés, a quien seguro recuerdas por su más reciente largometraje Elle, o quizá por Total Recall y RoboCop. La cinta está protagonizada por Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia y Lambert Wilson.

