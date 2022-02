Cómo llegaron los Bengals y los Rams al próximo Super Bowl

Entérate en este recap de Finales de Conferencia 2022 NFL como fue los Bengals y los Rams llegaron con un déficit de 10 y 18 puntos lograron remontar y estar en la final a celebrarse el próximo 13 de febrero.

San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams

Primer y Segundo Cuarto :El partido comenzó con la defensa de ambos equipos manteniendo el marcador 0-0. Cuando los Rams tuvieron la posesión por 2da vez su ofensiva parecía que abrirían el marcador ya que tenían la pelota en la yarda 3 de los 49ers, pero la defensa de los 49ers interceptó el pase del QB de los Rams, Matt Stafford. Los Rams se repondrían de esa intercepción avanzando 97 yardas cansando a la defensiva de los 49ers manteniéndolos en el campo 9 minutos y medio hasta que Cooper Kupp de los Rams lograría el primer TD del juego.

No todo pintaba bien para Los Angeles 3 jugadores ofensivos saldrían lesionados el tight end Tyler Higbee, el running back Cam Akers y el wide receiver Ven Jefferson, tanto Akers como Jefferson regresaron al juego pero Higbee no lo cual le dio una oportunidad al tight end Kendall Blanton de entran en acción luego de solo atrapar por 4 ocasiones el balón en toda la temporada. Si bien su números en el juego no fueron espectaculares – 5 veces atrapo el balón por 57 yardas – su participación si fue pieza clave en atrapadas que hizo en el 3er down, mantuvo viva a la ofensiva de los Rams lo cual fue determinante en el juego.

La ofensiva de los 49ers despertaría luego de que un pase de 2 yardas a Deebo Samuel se convirtiera en un TD de 44 yardas , corrió y evito de manera brillante a los defensivos de los Rams empatando el juego a 7-7. Los Angeles intentaron ponerse a la delantera con un gol de campo pero su pateador Matt Gay falló un gol de 54 yardas. Los que si aprovecharon su oportunidad para el gol de campo fueron los 49ers con Robbie Gould quien pateo el gol de campo de 38 yardas que dejaría a los 49ers adelante para el medio tiempo. 10-7

Tercer y Cuarto cuarto: en el Tercer cuarto los 49ers mantuvieron su juego, la línea ofensiva le dio todo el tiempo a su QB J. Garoppolo para realizar un pase que culmino en las manos del TE George Kittle dándole a San Francisco un TD más así estarían terminando el tercer cuarto adelante 17-7 y entraríamos al Cuarto cuarto.

Lo Rams iban abajo 10 puntos y su regreso comenzó gracias a un TD de Cooper Kupp y luego vino un gol de campo que fue casi milagroso que sucedería. Stafford lanzó un pase que iba directamente a las manos del defensivo de los 49ers. Jaquiski Tartt, 99 de 100 veces cualquier jugador hubiese atrapado ese pase pero por alguna razón inexplicable Tartt no logró atrapar el balón y esto les dio la oportunidad a los Rams del gol de campo.

Los Rams intentarían detener a la ofensiva de los 49ers y de nuevo con el balón en mano de su QB Stafford llevarían el balón hasta la posición en el que su pateador Matt Gay lograría un gol de campo con 1:46 minutos restantes. J. Garoppolo y sus 49ers intentarían ofensivamente su último movimiento pero por la presión de la defensa de los Rams , el QB de los 49ers. al evitar ser tacleado lanzó un pase muy malo que acabó interceptado por el defensiva back Travin Howard esto sellaría la victoria de los Rams con 1:09 minutos por jugar. Marcador Final 20-17

WR: Cooper Kupp 11 atrapadas de balón y 142 yardas , Odell Beckham Jr 9 atrapadas de balón y 113 yardas destacó en la ofensiva de los Rams fue vital su participación. Aaron Donald y Von Miller hicieron su trabajo pero fueron contenidos por la ofensiva de los 49ers. Con este triunfo los Rams terminaron con una racha de 6 partidos perdidos contra los 49ers y son el primer equipo en la historia de los playoffs de recuperarse de 10 puntos de déficit en el Cuarto cuarto en un partido de Campeonato.

Cincinnati Bengals @ Kansas City Chiefs

Este juego no empezó cómo hubiese predicho y eso era que los Bengals se irían rápidamente desde el inicio como líderes para la primera mitad del partido y todo indicaría que los Chiefs remontarían como en algunos partidos en la segunda mitad. Curiosamente paso algo así pero los que empezaron sólidos de inicio fueron los Chiefs , en las primeras 3 posesiones ofensivas Patrick Mahomes y su línea ofensiva lograron 3 TD.

Pero eso no intimidó a los Bengals gracias a que corrió el balón Samaje Perine por 41 yardas luego de un pase corto evitando a todos los tacles de los Chiefs , los Bengals lograron su primer TD con solo 1: 05 para que acabara el primer tiempo.

Sin embargo el punto de inflexión en este juego fue en la 4ta ofensiva de los Chiefs, cuando buscaban por su 4to TD, con la pelota en la yarda 1 de los Bengals y con segundos por terminar el primer tiempo Kansas City no lo logró, la defensa de los Bengals simplemente no los dejo pasar y mantuvo a Tyreek Hill el WR the KC fuera de toda posibilidad de anotar un TD. Aún así el marcador terminó al primer tiempo a favor los Chiefs 21-10. El ver que los Chiefs no lograron anotar estos 7 puntos extra estando tan cerca , ciertamente les dio esperanza a los Bengals.

Tercer Cuarto y Cuarto Cuarto: Esta segunda parte fue completamente diferente la ofensiva de Kansas simplemente no logró mover el balón y la de los Bengals parecía que tampoco podía hasta que los Bengals lograron un gol de campo de 31 yardas de Mcpherson con 2:58 minutos restantes para el Tercer Cuarto.

Una intercepción de Demarcus Robinson de un pase de Mahomes, permitió que los avanzaran a un posición en la que Joe Burrow haría que los Chiefs pagarán por su error y vaya que lo logró al lanzar un pase al rookie receptor Ja’Marr Chase justo cuando quedaban tan solo 14 segundos del Tercer Cuarto. El marcador ya estaba en 21-21

La tensión en le último cuarto estaba al máximo para ambos equipos, ninguno lograba anotar más puntos con tan solo 10 minutos restantes de juego. Los Bengals con solo 6 minutos restantes gracias a la pierna de McPherson se pondrían adelante por un gol de campo de 52 yardas hasta este momento se pondrían adelante en el partido.

Parecía que habría tiempo suficiente para que Patrick Mahomes regresará con algo de magia para su equipo y parecía que lo lograrían estaban nuevamente en zona de anotación en la yarda 5 de los Bengals con 90 segundos restantes parecía inevitable que los Chiefs lograrán el TD, pero el defensivo Sam Hubbard tacleo 2 veces consecutivas a Mahomes lo que obligo a los Chiefs a un gol de campo que de nuevo empato el juego. 24-24

Tiempo Extra: y así llegamos al tiempo extra en el cual nuevamente cara o cruz definiría el equipo que iría a la ofensiva justo como en el partido pasado entre los Bills y los Chiefs. Nuevamente los Chiefs ganarían el volado, dado el hecho de que los Bengals tuvieron problema para detener a Mahomes y la ofensiva de KC la mayor parte del juego, parecía que los Chiefs estaban en camino a ganar su segundo partido en tiempo extra, pero la defensa de los Bengals se mantuvo fuerte Von Bell tomo un pase que falló Mahomes dando la oportunidad a su ofensiva de ganar el partido y Joe Burrow y compañía no desaprovecharon la oportunidad, movieron el balón con tan solo 9:22 restantes en tiempo extra, el pateador rookie de los Bengals Evan McPherson anotaría el gol de campo de 31 yardas ( el 4to en este juego) que dejaría en shock a los fanáticos en Arrowhead. Así terminó el partido 27-24.

Cincinnati venció a los Chiefs 6 de 7 veces en sus pasados encuentros. También hicieron historia los Bengals al lograr un título de la AFC luego de tener un déficit de 18 puntos en el juego. El otro equipo que lo logró fueron los Colts en 2006 con Peyton Manning venciendo a Tom Brady y los Patriots 36-34.