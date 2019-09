«BESO DE LÍDERES» ENTRE KURT COBAIN Y DAVE GROHL

Todo comenzó cuando Kurt Cobain se enteró sobre el proyecto personal de Dave Grohl, que más adelante se convertiría en Foo Fighters.

En un momento de intimidad, durante el viaje para aparecer en Saturday Night Live, Nueva York en 1992. Con la banda integrada y en apogeo, Cobain le pidió a Grohl que le dejara escuchar algo de lo que estaba grabando.

Grohl fue la habitación del hotel donde Cobain estaba y lo dejó escuchando la canción, mientras Dave fue a tomar «un baño de burbujas» y cuando salió, Kobain le planto un beso. Para Dave fue como si se sintiera aprobado de alguna manera: “podría haber sido la única vez que me sentí validado por la banda”.

Todo esto apareció en una entrevista para The Guardian, donde también habló sobre su decisión de continuar su carreta musical posterior a la muerte de Kurt:

“Algunos resentían la decisión de Grohl de seguir tocando. No imaginé que iba a continuar donde Nirvana lo dejó. No me imaginé ser Freddie Mercury. (…) Hice 100 cassettes y se los entregué a mis amigos. Lo llamé Foo Fighters porque no quería que la gente pensara que estaba tratando de ser Tom Petty”.

