10 de septiembre 2018, un joven adolescente de Mississauga Ontario, Canadá llamada Bianca Andreescu era una tenista profesional poco conocida. En el rank de las mejores tenistas del mundo era la No. 210 y ganaba solo algunos miles de dólares por torneo, el mundo sabía poco de ella. A principios de 2019 una compañía canadiense llamada Cooper Branch, que es una cadena de alimentos con cerca de 50 tiendas a lo largo de Ontario buscaba a una atleta que estuviera en los inicios de su carrera para patrocinarla y así anunciar la marca. Llegaron a un acuerdo con Andreescu por tan solo $50,000 dólares que no era poco para ella en aquél entonces.

Un año después el 8 de septiembre de 2019 , Bianca Andreescu se enfrentó a una de las mejores jugadoras en el mundo en la final del US Open 2019 contra Serena Williams quien estaba hambrienta por lograr su 24to. Torneo Grand Slam. Un escenario así para una adolescente de tan solo 19 años pondría los nervios de punta a cualquiera, pero no para Bianca, se enfocó en lo que quería lograr y no en las circunstancias que la rodeaban. Su entrenador Sylvain Bruneau compartió la historia de cómo 30 minutos antes de la final Williams llego a calentar y practicar al lado de Andreescu.

Esta posiblemente fue una táctica de Williams para intimidar a Bianca con su presencia justo antes del mayor partido de su carrera , pero no fue así. Su fortaleza mental estaba al máximo cuando Williams parecía que remontaría en el segundo set y tuvo un momentum en el que todo el público del US Open parecía estar con ella.

Esta fenomenal adolescente no cedió ante la presión, se enfocó y usando técnicas de meditación que su mamá le enseño desde los 12 años logró controlarse. Al terminar el partido con una victoria en dos sets contra Williams 6-3 ,7-5 en uno de los mayores escenarios del tenis, tenía a todo Canadá y si no es que a todo el mundo del tenis celebrando su victoria. Bianca es la primera adolescente en ganar un Grand Slam desde que lo hizo Maria Sharapova en 2006. También es la primera canadiense en ganar un torneo Grand Slam ( los canadienses Milos Raonic y Eugenie Bouchard tuvieron la oportunidad pero perdieron en las finales de Wimbledon). Un dato interesante es que es la primera tenista que gana en su debut en el US Open, su primer US Open.

Y aquí estamos a mediados de septiembre 2019 con la noticia de que esta hasta hace poco conocida adolescente de 1.70 m de estatura de Canadá , está ahora en la cima del mundo.

De hacer miles de dólares en 2018 a ganar premios que ya están sobre los 6 millones de dólares en 2019. Su posición que era la 210 en un año escaló a la 5 del mundo. Se volvió una heroína para Canadá donde la vieron triunfar en la final del US Open cerca de 3.4 millones de espectadores.

Incluso los medios de Estados Unidos están fascinados con ella quien al momento ha estado en programas como «The View» y «The Late Night Show With Jimmy Fallon». Por el momento esta nueva estrella brilla intensamente , pero nos preguntamos ¿se tratará de un One Hit Wonder?.

Solo el tiempo lo dirá, pero con tan solo 19 años de edad Bianca Andreeescu parece ser más madura y enfocada en lo que quiere lograr, ser la No. 1 del tenis femenil. Su patrocinador Cooper Branch también espera eso, ahora nuestra nueva heroína canadiense tendrá muchos patrocinadores queriendo firmar con ella.

Su récord en 2019 en contra de las 10 mejores del tenis fue 8-0 ciertamente esto es un indicador de que esta jovencita tiene un gran futuro en el Tenis Femenil.

