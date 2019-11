BIKINI KILL ANUNCIÓ UNA GIRA DE CONCIERTOS EN 2020

Bikini Kill, la banda de punk rock estadounidense anunció una gira de conciertos para el próximo año.

Su tour comenzará el 13 de marzo en Olympia, Washington, con un show a beneficio en Interfaith Works, que es un programa de refugio para personas sin hogar.

Bikini Kill ofreció una serie de presentaciones en Los Angeles y Nueva York, lo que significó su primera reunión desde su separación en 1997. La banda lanzó su catálogo en streaming en 2018.

«Espero que para algunas personas sea la puerta de entrada al feminismo. Espero que escuchen la música y tengan sentimientos que ya se hayan sentido reforzados. Como, «Estas cosas me están sucediendo y no sé por qué y no estoy solo». Kathleen Hanna

En 2017, Kathí Wilcox, Kathleen Hanna y Tobi Vail tocaron una canción en la ciudad de Nueva York, en la presentación del libro 33 1/3 sobre los Raincoats de Pitchfork.

Kathleen Hanna lanzó una línea de camisetas llamadas Tees4Togo, con artistas como Chuck D, Joan Jett, Grimes y Carrie Browstein. Todos los ingresos de las ventas son destinados a la organización sin fines de lucro Peace Sisters.

Fechas de la gira de Bikini Kill

03-13 Olympia, WA – Capitol Theater &

03-16 Seattle, WA – Paramount Theatre &

03-19 Victoria, British Columbia – Distrikt !

03-23 Portland, OR – Crystal Ballroom ^

05-12 Silver Spring, MD – The Fillmore Silver Spring

05-13 Philadelphia, PA – Franklin Music Hall

05-14 Boston, MA – Boch Center Wang Theatre

05-16 Burlington, VT – Higher Ground

05-18 Montreal, Quebec – M Telus

05-20 Toronto, Ontario – Danforth Music Hall

05-22 Cleveland, OH – Agora Theatre

05-23 Royal Oak, MI – Royal Oak Music Theatre

05-24 Milwaukee, WI – Riverside Theater

08-12 Oslo, Norway – Øya Festival

TE PUEDE INTERESAR

LANZAN VIDEO DE ONE MORE TIME DE DAFT PUNK EN REALIDAD VIRTUAL

DAFT PUNK PODRÍA HABER PARTICIPADO EN EL NUEVO DISCO DE COLDPLAY

VERGÜENZA DE MARTHA MEGA O CÓMO SÍ HAY ROCKSTARS MEXICANAS

ENTREVISTA CON ITZEL ARCOS SOBRE EL STAND UP FEMINISTA

IGGY POP Y JOHN VARVATOS PRODUCEN SERIE DOCUMENTAL SOBRE LA HISTORIA DEL PUNK