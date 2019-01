TODOS LOS DETALLES SOBRE LA PELÍCULA DE BILL MURRAY Y SOFIA COPPOLA

Bill Murray y Sofia Coppola demostraron ser una de las duplas más adoradas del cine. Desde el celebrado film de 2003 Lost in Translation, gracias al cual Murray recibió una nominación al Oscar a Mejor Actor y Coppola ganó el Oscar a Mejor Guion Original, Murray- Coppola es una dupla casi de culto.

Desde 2003, sólo volvieron a trabajar juntos en el dudoso film para Netflix A Very Murray Christmas (2015), que no tuvo demasiada repercusión. Ahora se vuelven a unir para On the Rocks, el primer film que producirá Apple junto a A24.

On the Rocks también contará con la actuación de Rashida Jones y se centrará la historia del “reencuentro en Nueva York de una joven madre con su vividor y seductor padre”. El film se rodará en Nueva York aunque aún no se ha hablado de fechas de estreno.

Este film significa la primera incursión del gigante Apple en el ámbito del cine y en asociación con la A24. También apuntarán a producciones para la pantalla chica, por lo que se desconoce cómo será su estreno y distribución.

On the Rocks será el nuevo film de Sofia Coppola desde The Beguiled, la película de época de 2017 protagonizada por Nicole Kidman, Kirsten Dunst y Elle Fanning.

TE PUEDE INTERESAR

ROMA; DE ALFONSO CUARÓN ESTARÁ EN VARIAS CIUDADES DE MÉXICO GRACIAS A UN CINEMÓVIL

¡LUCES, CÁMARA Y PATINETAS! CONOCE EL CONCURSO DE CINE SOBRE SKATE

RYSZARD KAPUSCINSKI LLEGA AL CINE EN UN DÍA MÁS CON VIDA

LOS DEMONIOS DEL EDÉN DE LYDIA CACHO EN EL CINE POR DEL TORO Y CUARON

LA HABITACIÓN: CINE DE CALIDAD HECHO EN MÉXICO