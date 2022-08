Biografías de artistas plásticos que puedes ver en Youtube

Como sabemos que no todo se puede encontrar en las plataformas de paga. Además con tantas saliendo cada día es difícil pagarlas todas. Te traemos aquí cinco biografías de artistas plásticos que puedes encontrar gratis a través de Youtube. Desde Basquiat hasta Juan O’Gorman.

Banksy – Exit Through The Gift Shop

El enigmático artista siempre ha tenido al misterio como estandarte. En este documental se intenta descifrar quién es. Pero no se confundan no es un intento por desenmascararlo. No, la idea de esta biografía es llegar a los motivos del artista desde un punto de vista más filosófico.

Barceló: Sol y Sombra

Más que un documental o una biografía, Barceló: Sol y Sombra es una extensa entrevista en la que el propio artista plástico te cuenta su historia desde su estudio en Mallorca. Definitivamente es un material muy valioso para entender a este gran artista.

Vida y obra de Aurora Reyes

Desgraciadamente no hay mucho material acerca de que esta gran artista plástica. Esto a pesar de ser considerada como la primer muralista mexicana. De hecho es raro encontrar material de casi cualquier artista plática. Sin embargo logramos hallar este documental hecho por el canal 22 hace varios años.

Como una pintura nos iremos borrando. Juan O’Gorman

Sin duda se trata de un documental clave para entender el arte plástico mexicano del siglo XX. Uno de los personajes más inquietos y acertados del arte plástico y del cual sin duda podemos aprender mucho.

Documental: JEAN MICHEL BASQUIAT THE RADIANT CHILD

Por último les dejamos este gran documental en el que se narra la vida y obra de uno de los artistas plásticos más importantes del siglo XX: Jean Michel Basquiat. Sin duda se trata de uno de los genios más interesantes de los últimos cien años por lo que este largometraje de 90 minutos no tiene desperdicio.

¿Qué otro documental de artistas plásticos podemos encontrar en Youtube?