Biopic sobre Amy Winehouse por fin será una realidad

Hace unos meses había salido a la luz la noticia sobre la realización de una biopic de la cantante de R&B, Amy Winehouse. En ese entonces, todo apuntaba a que los estudios Halcyon iban a ser los encargados, sin embargo, todo se estancó hasta estos días.

En las recientes horas, se confirmó que esta cinta basada en Saving Amy, el libro que escribió Daphne Barak en el 2010, será realizada por la productora francesa Studiocanal, mientras que el guión estará a cargo de Matt Greenhalgh, y la dirección la llevará Sam Taylor-Johnson, quien estuvo a cargo de la primera entrega de 50 Shades of Grey.

El nombre de esta biopic sobre Amy Winehouse será el mismo que el de uno de sus temas más conocidos, «Back to Black». Por el momento, el rodaje se encuentra en selección de casting, y de acuerdo a Variety, la directora quiere que el papel de la originaria de Reino Unido sea realizado por alguien desconocido para el público. Anteriormente, la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, había comentado en una entrevista que le gustaría interpretar a la cantante en la gran pantalla.

ME ENCANTARÍA INTERPRETAR A AMY WINEHOUSE. PERSONALMENTE CREO QUE ES COMO UN ÍCONO DEL R&B, EL BLUES Y BÁSICAMENTE TODA LA CULTURA DE LA MÚSICA. ME ENCANTA SU MÚSICA Y REALMENTE ME IMPACTÓ TODA SU HISTORIA. SIEMPRE DIGO QUE ME ENCANTARÍA INTERPRETARLA

Millie Bobby Brown