BJÖRK ACTUARÁ EN LA NUEVA PELÍCULA DE ROBERT EGGERS

La cantante actuará junto a Nicole Kidman

Björk, participará en The Northman la nueva película de Robert Eggers, el director se ha destacado por películas como: La Bruja (The Witch) y The Lighthouse (El Faro).

The Northman es un filme sobre vikingos, además de estar ambientada en la Islandia durante siglo X. El guión fue escrito por el propio Eggers y del novelista islandés Sjón, y Lars Knudsen quien también trabajó como co-productor en La bruja.

Esta película gira entorno a una ambiciosa venganza planeada por un príncipe nórdico tras el asesinato de su padre. Además de Björk, el elenco esta formado por actores como: Alexander y Bill Skarsgård Nicole Kidman, Claes Bang, Willem Dafoe y Anya Taylor-Joy.

Fue en octubre de 2019, cuando se anunció que Robert Eggers dirigiría una «épica saga de venganza vikinga». La película estaba lista para ser rodada en Belfast de este 2020. Sin embargo la producción se retrasó, debido a la pandemia de COVID-19 . Gracias a esto fue que la cantante ha podido participar en el rodaje.

Además de la música y su eterno futurismo Björk, ha mostrado sus cualidades para mostrar emociona y empatizar con el público a través del cine. Su protagónico en Dancer In The Dark, del cineasta Lars Von Trier, hizo que la cantante obtuviera ovaciones en Festival de Cine de Cannes.