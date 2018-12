BLACK MIRROR REGRESA CON LA PELÍCULA “BANDERSNATCH”

Tiene tiempo que no vemos una nueva temporada Black Mirror y pues ya necesitamos ver una profecía más sobre el futuro no tan lejano. Ahora Charlie Brooker confirmó que la serie regresará en forma de película y será antes de lo que esperábamos, pues Netflix reveló a través de sus redes sociales que lo que se viene es un filme.

Black Mirror: Bandersnatch será el nombre de la próxima entrega de la serie de antología de ciencia ficción. Aún no sabemos exactamente cuándo se lanzará (esperamos que sea el próximo 28 de diciembre, la fecha que se filtró hace un par de semanas), y además Netflix no ha confirmado si la película (de una hora y media de duración) formará parte de la próxima quinta temporada del programa.

Esta semana, un usuario de Reddit descubrió Black Mirror: Bandersnatch en su propia página de Netflix, separada de la página del show donde están los otros 19 episodios de la serie. Está etiquetada como “una película de Netflix” y se ve así:

La única otra información sobre el filme es su descripción: Be right back, que los fanáticos del show reconocerán como el título de un episodio de la segunda temporada, y una de las referencias favoritas de la serie. En lo que se refiere a la trama de la película, solo sabemos que la palabra bandersnatch proviene viene del libro Through the Looking-Glass de Lewis Carroll de 1871, y es descrita como “una fiera criatura mítica inmune al soborno y capaz de moverse muy rápido”, lo que quizás podría darnos una pequeña pista sobre qué esperar de la película.

Esperamos con ansias el regreso de esta serie aunque sea en forma de película.

