THE WINNER TAKES IT ALL DE ABBA: LA HERMOSA BALADA UE HABLA DEL AZAR Y LOS JUEGOS

ABBA es una de las bandas más famosas que ha salido de Europa y tuvo mucho años de trayectoria musical. Sus canciones hablan de muchos temas diferentes, como del año nuevo o de enamorarte de tu profesor, por eso no es de extrañar que en algún momento cantaran de los juegos de azar como metáforas. Si eres fan de este grupo y también te gusta jugar al blackjack con dinero real, The Winner Takes It All es el tema indicado para acompañar tu juego. ¿Conoces la canción?

Detrás de la canción

En el verano de 1979, Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson, los miembros de la banda nórdica ABBA, comenzaron a escribir The Winner Takes it All. Según Andersson, el concepto de la canción surgió de repente a partir de «nociones vagas, pequeñas composiciones antiguas» y la maqueta se llamaba The Story of My Life. No les gustaba demasiado, así que la dejaron de lado mientras tanto.

Volvieron a analizar la canción cuatro días después, y a Andersson se le ocurrió utilizar un arreglo difierente basado en el género de chanson francés. Ya hecho el cambio nació el tema, que según Ulvaeus, bebió whisky mientras escribía, y se convirtió en la canción más rápida que había escrito.

«Estaba ebrio y todas las letras brotaron en un estallido de pasión en una hora» declaró Ulvaveus. Cuando le pasó la letra a Agnetha Fältskog, (su exesposa y vocalista de la banda) dijo que una o dos lágrimas brotaron de sus ojos, pues las frases del tema realmente la afectaron.

Ulvaeus dice que la canción no habla del divorcio de él y Fältskog, y señala que la temática «es la experiencia de un divorcio, pero es ficción», pues dice que en su divorcio no hubo ganadores ni perdedores.

También dijo que la canción estaba inspirada en su ruptura, pero que la letra no debía interpretarse literalmente. «Ni Agnetha ni yo salimos ganando en nuestro divorcio», dijo.

El crítico estadounidense Chuck Klosterman afirmó que The Winner Takes It All es la única canción pop que explora el sentimiento de culpa consciente que uno siente al hablar con una persona que te ha borrado humanamente el corazón.

La misma Agnetha Fältskog también ha declarado repetidamente que, aunque The Winner Takes It All es su canción favorita de ABBA y que si bien tiene una excelente letra, la historia no es la de ella y Ulvaeus, pues supuestamente también declaró que «no hubo ganadores en su divorcio», especialmente porque los niños, los hijos de ambos, estaban involucrados.

Video musical

En julio de 1980, se produjo un vídeo musical para anunciar la canción en Marstrand, una isla de la costa occidental sueca y fue filmado diez días después de que se autorizara en los tribunales el divorcio de Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

El clip comienza con un montaje fotográfico en blanco y negro de ABBA, seguido de Agnetha cantando la canción mientras mira a la cámara. A lo largo de la película se intercalan imágenes de ella caminando sola y de otros miembros del grupo que parecen más felices, mientras ella se encuentra claramente deprimida.

¿En qué se relaciona la letra con las apuestas? Más allá del nombre y de la temática principal de «ganar o perder», el tema está repleto de metáforas sobre juegos, azar y destino, conceptos que tenemos muy presentes durante una partida de blackjack.

Lineas referentes a las apuestas en la canción:

“He jugado todas mis cartas y es lo que has hecho tu también. Nada más que decir, ningún az que jugar”

“El ganador se lo lleva todo. La perdedora queda pequeña, fuera de la victoria. Ese es su destino”

“Pero fui una tonta al jugar siguiendo las reglas”

“Los dioses pueden lanzar los dados, sus cabezas frías como el hielo, mientras alguien aquí abajo pierde a alguien que quiere”

“El ganador se lleva todo, el perdedor debe caer”

“Efectivamente, son referencias claras de una persona sumamente deprimida tras una grave pérdida, quien utiliza la incertidumbre y emoción de los juegos de azar como el blackjack en metáforas para expresar su dolor”

El éxito

La canción ha sido considerada en muchas ocasiones como la mejor canción del grupo y fue una de las más populares y exitosas del año 1981, cuando fue lanzada como sencillo del álbum Super Trouper.

Además, la versión de Meryl Streep de la canción para la película Mamma Mia! (2008) (musical basado en las canciones del grupo), es una interpretación que recibió excelente críticas de los expertos cinematográficos.

El regreso de ABBA

Además, otra razón para incluir esta canción en nuestra lista para jugar online es porque en 2021, tras más de 40 años, la banda lanzó un nuevo álbum llamado Voyage en noviembre.

Finalmente, no podemos negar que esta canción sea bastante emotiva, pero sus claras referencias al juego y a la expectativa que genera el azar, hacen que sea uno de los temas más famosos sobre esta temática y por ende uno ideal para acompañar nuestra partida de blackjack en línea.