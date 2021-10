Algunos bocetos de Basquiat en un libro son exhibidos actualmente a través de una galería en línea. Se trata de una pieza de arte única, los bocetos pertenecen al manual de coctelería de 1986, Harry’s ABC of Mixing Cocktails: More Than 300 Famous Cocktails por Harry MacElhone. Los dibujos de Basquiat ilustran su percepción sobre el arte de preparar bebidas, además de inscripciones y palabras al azar por todas las hojas.

Todo fue hecho a mano, con algunas inscripciones y Basquiat se lo obsequió a su amigo, Randy Gun. Quien decidió mostrar por primera vez al mundo este preciado tesoro que conservaba de su colega. En colaboración, Gun buscó a la galería en línea JGC Fine Art, para hacer esto posible. Así mismo se abrió mucho para relatar la llegada de esos bocetos a sus manos.

El folleto de coctelería

Pero ¿Quién es exactamente Gun? Randy Gun es un escenógrafo y músico, a mediados de la década de 1980 él trabajaba como camarero en el Great Jones Cafe en Manhattan. Fue en esa época cuando comenzó una amistad con Basquiat, ya que el artista alquilaba un estudio de Andy Warhol en 57 Great Jones Street; justamente al otro lado de la calle del bar donde trabajaba Gun.

“Basquiat entró cuando todavía no estábamos abiertos. Me instalaría entre las 3 y las 4 pm. Si alguien más intentaba entrar, le pediría que pasara un poco más tarde. Pero cuando Jean-Michel vino, lo dejé entrar … Él tomó una margarita, directamente «. Randy Gun

Randy recuerda también que se fueron conociendo gradualmente. Ambos chicos tuvieron buena química y Basquiat se convirtió en un cliente frecuente con su barman privado. Muy pronto intercambiaban consejos y se escuchaban el uno al otro acerca de las adicciones con las que lidiaban y los problemas que enfrentaban en sus vidas; eran muy buenos amigos.

“Sabía el dolor que estaba experimentando si intentaba detenerse sin éxito. Que volviera a visitarnos al bar después de que lo alentara a dejar de drogarse es un testimonio de que estaba abierto a la posibilidad de cambio en ese momento.» Randy Gun

A gift from Jean-Michel Basquiat to bartender Randy Gun. Photo by Adam Reich. Courtesy of JGC Fine Art.

Tristemente la historia no tuvo un final feliz, Basquiat no pudo contra las drogas y un año después de que entregara este obsequio con bocetos suyos, murió. La causa fue una sobredosis de heroína en 1988, con solo 27 años de edad y en su departamento justamente al otro lado de la calle del bar de Gun. El libro-folleto acaba de salir a la luz, pero sigue siendo un testimonio conmovedor de esta fugaz pero preciada amistad.

«Este fue un regalo personal que me dio Jean-Michel. Fue precioso para mí y todavía lo es. Fue extraordinario «.

Actualmente A gift from Basquiat, como se titula esta exposición, está disponible en JGC Fine Art.