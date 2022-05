Bohemian Grove, el campamento sectario de los más ricos

El Bohemian Grove es un campamento secreto ubicado en California donde cada año se reúne el Bohemian Club. Un club privado de San Francisco que reúne a más de tres mil participantes, entre ellos presidentes, empresarios, físicos, premios nobel y más convirtiéndose en un grupo muy controvertido.

La descripción en Wikipedia es muy inocente y sencilla: «Bohemian Grove es un campamento restringido de 2,700 acres en 20601 Bohemian Avenue, en Monte Rio, California, Estados Unidos, que pertenece a un club privado de caballeros con sede en San Francisco conocido como Bohemian Club».

Fundación y membresía

Como la gente ve este campamento es como un sitio de esparcimiento donde los ricos y personas de clases sociales muy altas que normalmente trabajan sin parar van a desconectarse un rato de la realidad. Sin embargo, los rumores sobre lo que sucede dentro de ese macabro lugar indican que existen prácticas obscuro y hasta rituales satánicos.

Se fundó en 1872 y desde entonces, cada año a mediados de julio Bohemian Grove alberga un campamento de más de dos semanas con algunos de los hombres más destacados del mundo. Cabe recalcar que la membresía es exclusivamente para hombres.

«Las arañas tejedoras no vienen aquí». Lema del Bohemian Grove

Entre las actividades que supuestamente realizan es confraternizar, charlar, beber alcohol, además de que participan en la puesta en escena de dos obras de teatro amateur y realizan peculiares ceremonias paganas. Entre las que destaca la Cremación de Care.

Cremación de Care

Esta ceremonia se celebra frente a una laguna artificial en la que se alza la escultura de un búho gigante, y en el que los asistentes se vistan con túnicas muy largas. Durante ese acto, arrojan simbólicamente a una hoguera todas aquellas cosas que les preocupan. La cual se realizó por primera vez en 1881 donde alguien tiene que interpreta al Sumo Sacerdote

Lo poco que se conoce sobre el club

Debido al hermetismo alrededor del campamento, investigadores y reporteros siguen intentado averiguar qué sucede en el interior de ese peculiar club. Algunas investigaciones han logrado plasmar más información sobre el Bohemian Grove en documentales y libros como Dark Secrets: Inside Bohemian Grove dirigido por Alex Jones o The Bohemian Grove and other retreats escrito por G. William Domhoff.

Por obvias razones la seguridad alrededor del campamento es muy extrema. Por lo tanto los medios de comunicación tienen estrictamente prohibido acercarse. Tienen instalado detectores de movimiento, infrarrojos, múltiples guardias y drones vigilando 24/7.

A pesar de eso, en 1989, el periodista Philip Weiss entró en el Grove haciéndose pasar por invitado e informó de lo que había descubierto en un artículo titulado Inside Bohemian Grove. Y en el 2000, el teórico de conspiraciones Alex Jones entró en el bosque con su camarógrafo. Colocó una cámara oculta, y logró filmar la Cremación de Care. La cual quedó documentada para Dark Secrets: Inside Bohemian Grove y Secret Rulers of the World.

Jones afirma que la ceremonia es rica en antiguas referencias «Luciferinas, cananeas y babilónicas» , mientras que la estatua del búho representaría al dios Moloch. Todas esas vivencias e impresiones las publicó en el libro Them: Adventures with Extremists. En 2005, después de ser contratado como empleado, el activista Chris Jones logró entrar al bosque y pudo filmar el interior del lugar, incluido el Santuario del búho, y robar una lista de participantes.

A continuación te dejamos lo que pudieron captar de las perturbadoras ceremonias que realiza el Bohemian Grove.