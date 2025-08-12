Boicot contra Spotify por Palestina: Artistas que han bajado su música de la plataforma

El mundo del streaming musical se ha visto sacudido por una creciente ola de protestas. Artistas de diversos géneros, entre ellos figuras de la escena independiente y del hip hop, están haciendo boicot contra Spotify, una de las plataformas más grandes del mundo. La controversia estalló tras revelarse que el cofundador y CEO de la compañía, Daniel Ek, ha invertido millones de euros a través de su fondo de inversión, Prima Materia, en Helsing, una startup tecnológica alemana dedicada al desarrollo de software de defensa con inteligencia artificial y, más recientemente, a la fabricación de drones militares.

Esta noticia ha generado una fuerte reacción, con músicos y sellos discográficos acusando a la plataforma de financiar la industria bélica con los ingresos generados por su arte. Este boicot contra Spotify no resulta nuevo y mucho menos, el descontento que el streaming de música provoca. La plataforma ya había enfrentado críticas por su modelo de negocio, que muchos artistas consideran injusto debido a las bajas tarifas que paga por reproducción. Además, ha sido objeto de controversia por el uso de «artistas fantasma» creados por inteligencia artificial, lo que reduce aún más los ingresos para los músicos reales.

La inversión de Ek en la industria militar fue la gota que derramó el vaso para muchos. Para una comunidad artística que a menudo se posiciona en contra de la guerra y la violencia, la decisión de Daniel Ek es un choque de principios inaceptable. Como consecuencia, un número creciente de bandas, solistas y sellos han iniciado un boicot, animando a sus fans a unirse al boicot contra Spotify.

Artistas que se unen al boicot contra Spotify

Deerhoof: El 30 de junio, la banda de indie-rock anunció en Instagram que retiraría su música. En su comunicado, criticaron que el éxito de su música se vinculara a la «tecnología de batalla de IA», calificando a Spotify como una «estafa de minería de datos». El proceso de retiro está en curso.

King Gizzard & the Lizard Wizard: El 25 de julio, la popular banda de rock australiana se sumó al boicot. En su historia de Instagram, hicieron un llamado a la acción: «El CEO de Spotify , Daniel Ek , invierte millones en tecnología de drones militares de IA. Acabamos de eliminar nuestra música de la plataforma. ¿Podemos presionar a estos hermanos de la tecnología del Dr. Evil para que lo hagan mejor? Únanse a nosotros en otra plataforma».

Xiu Xiu: Esta banda también se unió a la protesta el 24 de julio. En sus redes sociales, anunciaron que estaban trabajando para «eliminar toda nuestra música del portal apocalíptico del agujero de basura de Spotify «. Además de agradecer a sus seguidores, los instaron a cancelar sus suscripciones.

Sello Kalahari Oyster Cult: El 26 de junio, este sello discográfico decidió retirar su catálogo. En su declaración, explicaron que su música no podía contribuir a una plataforma que respalda «herramientas de guerra, vigilancia y violencia». La decisión, tomada en consulta con sus artistas, es un acto de coherencia con sus valores.

Leah Senior: La cantautora australiana de folk anunció su salida de la plataforma el 1 de julio. En su mensaje, también criticó a Spotify por subpagar a los artistas, un problema que ha sido una constante en la industria del streaming.

Dr Sure's Unusual Practice: Esta banda de indie anunció el 3 de julio que su nuevo disco no estará disponible en Spotify .

David Bridie: El músico australiano publicó un artículo de opinión en The Guardian el 31 de julio, detallando su decisión de abandonar la plataforma. En sus palabras, «dejar Spotify es por algo más que el dinero». Para él, el hecho de que el éxito de su música ayude a financiar la construcción de «máquinas que podrían matar gente» es insostenible.

El impacto de este boicot contra Spotify, aunque aún incipiente, es un recordatorio de que los artistas están cada vez más dispuestos a tomar una postura ética, incluso si eso significa sacrificar una plataforma de alcance masivo. La conversación sobre la responsabilidad social de las empresas tecnológicas y la industria musical está más viva que nunca.