Miles Kane regresará a México este sábado 23 de marzo para ofrecer su primer show estelar en El Plaza Condesa, casi seis años después de su primera visita a nuestro país en el Corona Capital 2013. Esto como parte del tour promocional de Coup de Grace, su tercer álbum de estudio que salió apenas hace unos meses.

Miles Kane ha colaborado con bandas como: The Little Flames, The Last Shadow Puppets, Arctic Monkeys, además de compartir micrófonos con personajes como Alison Mosshart y Noel Gallagher. Por lo que esta es una gran oportunidad de conocer las sorpresas que nos deparará su show.

Ha sido vocalista de la banda The Rascals, y en 2008 creó The Last Shadow Puppets en compañía de Alex Turner, vocalista, guitarrista y compositor de la banda Artic Monkeys.

Con una mezcla de ritmos y al puro estilo del crooner, Miles Peter Kane continúa con su proyecto como solista, el cual ha sido del agrado de la crítica y, por supuesto, de sus fans. Si bien, sus diferentes propuestas musicales lo han llevado a colocarse como uno de los mejores cantantes de su género.

Este año, el músico británico visitará la Ciudad de México para deleitar a su público capitalino, y darnos una muestra de su excéntrica forma de cantar y de su estilo musical tan arriesgado.

En esta nueva entrega, Miles Kane demuestra su calidad música y su larga trayectoria como cantante. Temas como Wrong Side Of Life, Cry On My Guitar, Killing The Joke y Cope De Graceencabezan este nuevo material y ponen en alto la forma de componer de Miles. También, cuenta con más de 100 mil seguidores en una de las plataformas de música más importantes. A tan sólo dos meses de haber lanzado el video de su nuevo sencillo LA Five Fore, la canción ya cuenta con más de 36 mil reproducciones.

Desde su primer álbum como solista Color Of The Trap en 2011, hasta este nuevo disco de 2018 Cope De Grace, Miles Kane retoma los ritmos que predominaban en los años 60 y 70, pero con el estilo del rock inglés que siempre lo ha caracterizado.

Miles Kane en CDMX

Fecha: Sábado 23 de marzo 2019

Hora: 20:00 horas

Venue: El Plaza Condesa

Venta de boletos: Ticketmaster

Precios:

MXN $680.00 (PISTA)

MXN $880 (PALCO)

MXN $1180.00 (BALCÓN)

YACONIC TE LLEVA A MILES KANE EN MÉXICO. ¿CÓMO? ES MUY SENCILLO, SIGUE ESTOS PASOS Y GANA UNO DE NUESTROS PASES DOBLES.

1) Lee esta historia sobre el Kanamara Matsuri y cuéntanos en qué país se desarrolla el festival.

2) Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram, Youtube y haz un screenshot, donde se vea que nos sigues.

3) Comparte el post en tus redes sociales

4) Sé de los primeros en enviar tu respuesta junto con tu nombre completo y el de tu acompañante. Adjunta los screenshots y envía el correo a: promos@yaconic.com, con el asunto: #EnMilesKane y gana uno de nuestros pases dobles.

OJO: Correos enviados sin screenshot o con otro asunto NO serán tomados en cuenta. Los ganadores serán notificados vía correo electrónico.

