INHALER: EL PROYECTO MUSICAL DE ELIJAH HEWSON, HIJO DE BONO

Es difícil asegurar que el talento se hereda automáticamente. Los intereses de los hijos no siempre van encaminados hacia los mismos lugares que los de sus padres, sin embargo, en ocasiones ocurre que la herencia musical parece ser el camino más evidente, tal es el caso de Elijah Hewson, el hijo del líder de U2.

A finales de los años 70 surgió una banda de rock originaria de Irlanda, quienes tenían claras influencias tanto del post punk como del synthpop; años más tarde se posicionarían como una de las bandas más reconocidas de todos los tiempos, y llegarían a ser referentes musicales alrededor del mundo.

Décadas más tarde, el hijo del frontman de U2, Elijah Hewson busca ganarse su propio lugar dentro del mundo musical con un prometedor proyecto de rock titulado Inhaler.

La banda se conforma por cuatro miembros, Josh Jenkinson en la guitarra, Rob Keating en el bajo, Ryan Mcmahon en la batería y Elijah Hewson en la voz y guitarra.

La agrupación se conoció en la escuela y como relata su biografía, se dieron cuenta que compartían los mismos intereses por el ritmo y las melodías más que por el teorema de Pitágoras y El Mercader de Venecia; comenzaron a componer música desde 2012, pero fue hasta el 2015 que adoptaron el nombre de Inhaler.

Fue en el año 2017 cuando comenzaron a lanzar canciones, aunque no eran grabadas en estudio; de ahí se desprenden sencillos como I Want You o Is She My Girl?.

En 2019 liberaron su primera canción de estudio It Won´t Always Be Like This, así como otras creaciones como My Honest Face, la cual ya cuenta con video oficial, que además fue grabado por la hija de Noel Gallagher, Anais Gallagher junto con Glenn Hanstock y Sam Hanningan.

Anais Gallager es además fotógrafa de la banda y en su próxima gira los acompañará para«aprender de las dificultades que existen al estar en una gira”, según lo mencionó el propio Noel.

A pesar de ser hijo de una figura tan importante en el mundo musical, Elijah ha declarado que no quiere que lo comparen con su padre y que busca triunfar por su talento.

Noel Gallagher los ha incluido como teloneros de sus shows este verano, quien ha declarado que no es porque Bono sea amigo suyo, sino porque los chicos tienen talento, comentó en una entrevista a la BBC Radio 2:

“Su hijo tiene algo. Eli ha estado mejorando en los últimos años y ha pasado por etapas, como la mayoría de los jóvenes. Comenzó un poco como The Clash, un poco enojado. Son buenos. Van a hacer buenos shows conmigo durante el verano. Son un poco como Echo and The Bunnymen y U2 en sus inicios, lo cual es una sorpresa”.

SUS INFLUENCIAS

La banda tiene referencias al punk, al post-punk y al rock. Es verdad que suenan un poco como Echo and the Bunnymen y también a U2 en su etapa inicial. Sin embargo, la banda ha admitido que su sonido es un tributo a Stone Roses o a Joy Division, así como al movimiento Madchester.

El timbre de voz de Elijah se asemeja al de Bono en sus inicios, esto lo ha dicho el mismo bajista de U2, Adam Clayton:

«Él (Elijah) suena un poco a su papá. Ellos (Inhaler) han estado trabajando muy duro. Los he visto conforme los años, practicando en el garaje, así que es genial ver que esto finalmente está sucediendo”, señaló en una entrevista con Radio X.

Habrá que seguir la evolución de esta banda, que además de los shows confirmados con Gallagher ya tienen fechas para su tour, que incluirá ciudades como Ámsterdam, Berlín, París, Los Ángeles, Toronto, entre otras.

TE PUEDE INTERESAR

SUFRO COMO THOM YORKE Y VOMITO SOBRE U2

THE STONE ROSES Y LA RE-EVOLUCIÓN DE LA JUVENTUD INGLESA

EL TAROT DE NEW WAVE CREADO PARA LOS FANÁTICOS DEL GÉNERO

STONE ROSES HACE VIBRAR EL PEPSI CENTER

LAS COLABOS MÁS FRESCAS DE NOEL GALLAGHER