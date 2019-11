Dirigida por el realizador iraní-danés Ali Abbasi, la cinta Border reflexiona sobre la identidad sexual como un constructo social repleto de prejuicios. El horror y la mitología escandinava se mezclan para ofrecer un filme que lo transgrede todo, desde los géneros cinematográficos hasta los estereotipos de género.

¿Hasta qué punto los roles de género y el aspecto físico determinan las vidas de las personas? Esa es una de las preguntas centrales que se hace Border (2018), la más reciente película con la que Ali Abbasi demuestra por qué es uno de los cineastas más transgresores de nuestro tiempo.

Con una estética gélida que recuerda al terror escandinavo más escalofriante, este thriller fantástico cuenta la historia de Tina (Eva Malander), una mujer poco agraciada con aspecto de troll que tiene un don especial que utiliza con destreza en su trabajo como agente de aduanas: es capaz de oler el miedo, la vergüenza, la lujuria, la ambición, la envidia, la ira y todo tipo de emociones humanas.

Sin embargo, su aspecto físico y un oscuro secreto sexual la orilla a vivir entre el rechazo social, la autocensura y la monotonía. Una dinámica asfixiante que llega a su fin hasta que conoce a Vore (Eero Milonof), un forajido con quien establece un romance perturbador y lleno de giros sexuales inesperados.

Border es una cinta inclasificable. En ella confluyen el relato íntimo, el suspenso, el horror, la fantasía, la crítica social, el misterio y la trama policiaca. Una suerte de realismo mágico donde los personajes representan, cada uno a su modo, a los desprotegidos y a las minorías, a esos seres distintos que no son asimilados por el establishment que define qué está bien y qué está mal, qué es bello y qué es horrible.

“Esta película va de outsiders, de minorías y su vida en sociedad. Ser un troll es una metáfora sobre ser alguien diferente. La veo como una historia de amor entre dos personas feas. Tenemos un sentido de la estética muy retorcido en el cine. En Hollywood todos son guapos, por eso veo su cine como un tipo de surrealismo que no me creo ni por un segundo. Lo alarmante es que podamos interpretar eso como la realidad, porque no lo es. La gente fea, gorda o con narices grandes también tiene sentimientos, y no tienen por qué ser siempre bufones o villanos”, aseguró Abbasi a la revista española Fotogramas.