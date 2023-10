Born of Osiris se presentará en la CDMX

Fullsound Agency, Cacique Entertainment y Dreamers Entertainment se unen para traer a la agrupación de metalcore progresivo Born of Osiris. La banda se presentará el próximo sábado 28 de octubre en el Foro 28 de la CDMX. Desde Palatine, IL la banda lleva tocando 20 años y nos visitan como parte de su gira Bow Down Mexico 2023. El nombre de Born of Osiris proviene de la deidad egipcia Osiris y de su hijo Horus.

De hecho, la banda cambió su nombre en varias ocasiones hasta que finalmente en el año 2007 optaron por su nombre actual. En sus inicios el nombre de la banda fue Diminished, bajo este nombre grabaron el EP Your Heart Engraved These Messages. Para 2006 cambian nuevamente su nombre a Rosecrance y deciden hacer otro demo de 7 canciones, el cual incluye: «HopeYouDie» y «Paddy Wack». En el año 2007 se vuelven parte del roster de Sumerian Records y aquí es donde empieza su historia como Born of Osiris.

En 2009 sale un nuevo álbum titulado A Higher Place, que incluso tuvo un lugar importante en Billboard considerado un lanzamiento relevante en la escena. Meses después se une Jason Richardson de All Shall Perish a la banda y qen lo que sería su siguiente grabación The Discovery. A este le siguieron: Tomorrow We Die Alive y Soul Sphere (2013–2015). En los siguientes años sacaron el álbum: The Simulation y su más reciente disco: Angel or Alien.

En sus inicios llegaron a compartir escena con bandas como: For All I Am, Oceano, Veil of Maya entre otros y llegaron a estar de tour con: Vader, Cryptopsy, Aborted, White Chapel, Kataklysm, The Black Dahlia Murder y varios más. Los boletos se pueden adquirir a través de Passline, cacique.mx y puntos de venta oficiales. El costo del boleto es de $700 pesos.