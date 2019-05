La obra de David Bowie será una eterna fuente de inspiración y creación para otras personas. Tal es el caso del guionista Todd Alcott que ha recreado portadas de cómics vintage con el universo de Bowie, sus estrofas, sus canciones y su imagen, como eje central.

“Bowie se vestía como un alienígena andrógino, subía al escenario y le decía a su público que no estaban solos; no puedo pensar en otro gesto más incluyente para alguien en los márgenes de la sociedad”, como Alcott Declaró.

“[…] no importa lo inusual que fueras dentro de tu comunidad, siempre podías encontrar alguien como tú en un concierto de Bowie; hubo un tiempo en mi vida en el que me sentía increíblemente aislado y solo, y Bowie fue uno de los artistas clave que me hicieron sentir que soy parte de un mundo más grande, de la continuidad artística”.