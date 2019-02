BRAD PITT PRODUCIRÁ UN DOCUMENTAL SOBRE CHRIS CORNELL

Según informó Variety, se está trabajando en un documental sobre la vida de Chris Cornell, el cantante fallecido en 2017 que supo ser líder de bandas como Soundgarden y Audioslave.

El film será producido por Brad Pitt y Peter Berg (a través de la productora Film 45), y la viuda de Cornell, Vicky. Aunque aún no se conocen más detalles, está confirmado que Berg (Deepwater Horizon, Patriots Day) también se encargará de dirigir el documental.

Pitt, que últimamente está teniendo un mayor rol como productor que como actor, estuvo presente en el tributo que se le realizó al cantante en enero de este año. Dicho concierto se celebró en Los Ángeles y fue bautizado “I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell“. En él participaron artistas de la talla de Foo Fighters, Metallica, Miley Cyrus, Fiona Apple, Chris Stapleton, Jeff Ament y más.

Cornell recibió un Grammy póstumo el pasado 10 de febrero en la categoría Mejor Interpretación de Rock por el tema “When Bad Does Good”. El premio fue recibido por sus hijos, que lo recordaron y celebraron con un emotivo discurso.

TE PUEDE INTERESAR

CHRIS CORNELL: JUST LIKE SUICIDE, EL ESTRUENDO DE LA AGONÍA

6 DE LAS MEJORES OBRAS VENDIDAS DE BASQUIAT

PET SHOP BOYS LANZÓ SU NUEVO EP Y NEIL TENNANT LO EXPLICA

DAVID GILMOUR SUBASTARÁ 120 GUITARRAS DE SU COLECCIÓN

TODOS LOS DETALLES SOBRE LA PELÍCULA DE BILL MURRAY Y SOFIA COPPOLA