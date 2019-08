BRAD PITT Y TARANTINO ESTARÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Cada vez está más cerca el estreno de la cinta Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino; para sorpresa de los fanáticos que han estado esperando ansiosamente, Tarantino y Brad Pitt estarán en la premiere de la película en la Ciudad de México.

La información la dio a conocer Toreo Parque Centraldesde sus redes sociales, que será el lugar donde se llevará a cabo la premiere el próximo lunes 12 de agosto, donde antes de la proyección el director y el actor pasarán por una alfombra roja a partir de las 19:00 horas.

Es el noveno filme de Tarantino y está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

La cinta retrata la historia de un actor venido a menos (DiCaprio) en los años sesenta y su doble (Pitt), quien se involucra en la secta del asesino Charles Manson que creó un grupo criminal denominado “La familia Manson”, culpables del asesinato de la actriz Sharon Tate (Margot Robbie) esposa del director Roman Polansky.

La cinta ha generado altas expectativas en los espectadores y ha sido muy bien recibida, obteniendo ovaciones como en el Festival de Cannes; por otro lado también ha tenido su lado polémico ya que la hija de Bruce Lee considera un acto de discriminación la manera en como es representado su padre.

Si no tienes la oportunidad de asistir a la premiere el próximo lunes, la película se estrenará en todos los cines el 23 de agosto.

