Brainwasher anuncia su álbum debut «39 Lightyears from Heaven»: ¡Una nueva era del Trip-Hop!

¡Atención amantes de la música! El aclamado dúo Brainwasher, formado por los talentosos Matthew Duckworth Kirksey y Tommy McKenzie (conocidos por sus colaboraciones con The Flaming Lips y Miley Cyrus), están listos para lanzar su álbum debut, «39 Lightyears from Heaven». Este disco, que promete ser un hito en el trip-hop contemporáneo, verá la luz el 24 de octubre de 2025 de la mano de Mothland.

Un Viaje Musical que Rompe Moldes

Brainwasher nos invita a una inmersión profunda en el trip-hop, mezclando hábilmente toques de música industrial, new wave y shoegaze. ¿El resultado? Una experiencia auditiva «psicodélica» que, según ellos, te conectará con tus instintos más profundos. «39 Lightyears from Heaven» es una colección de diez temas que ha tardado más de una década en gestarse. Imagina una audaz fusión de rock alternativo y electrónica experimental, con claras inspiraciones en el surrealismo de David Lynch, el estilo vanguardista de Nick Cave y la emotiva experimentación de Portishead.

«At Least It Beats an Actor»: El Primer Adelanto Imperdible

Para ir abriendo boca, Brainwasher lanzó el sencillo «At Least It Beats an Actor» el pasado 18 de julio de 2025. Esta canción es una reinvención moderna del trip-hop con un toque de pop neo-noir. Prepárate para una potente línea de bajo, ritmos de batería vibrantes con hi-hats, un gancho de sintetizador acelerado y melodías de guitarra que te recordarán al legendario Ennio Morricone. La letra explora temas universales como el arte, la identidad del artista y las complejas relaciones en la creación musical. En cuanto al sonido, es una mezcla audaz, psicodélica y peligrosamente adictiva, que te hará pensar en lo mejor de MGMT, Sonic Youth y Massive Attack.

Un Videoclip Disruptivo Dirigido por Wayne Coyne

El videoclip de «At Least It Beats an Actor» es un viaje visual caótico, dirigido por Wayne Coyne y Blake Studdard, colaboradores de The Flaming Lips. El dúo describe el video como «más extraño que una fiesta de Diddy» y «más aterrador que una prisión salvadoreña». ¡Es una promesa de una experiencia visual que desafía cualquier expectativa!

Aunque «39 Lightyears from Heaven» se ha cocinado a fuego lento, se siente increíblemente fresco y relevante hoy. Es una prueba del talento intuitivo de Brainwasher para fusionar géneros de forma brillante, abordando temas complejos con una honestidad desgarradora.

¿Estás listo para sumergirte en el innovador universo de Brainwasher y su sonido único? Marca tu calendario para el 24 de octubre de 2025 y prepárate para «39 Lightyears from Heaven».