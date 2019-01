BRANDON FLOWERS DE THE KILLERS PLATICA SOBRE SU EXPERIENCIA JUNTO A SPIKE LEE

El vídeo de The Killers para su nuevo single “Land of the Free” es un artículo de Spike Lee. Lee adopta un enfoque documentalista de los temas de protesta de la canción, reuniendo imágenes de una caravana de migrantes, una ciudad de tiendas de campaña para solicitantes de asilo y el violento incidente en el cruce de la frontera de San Ysidro en noviembre, donde los funcionarios estadounidenses dispararon gases lacrimógenos y balas de goma contra civiles. También hay un hombre volando una cometa simbólica sobre la cerca de metal en el parque estatal Border Field en la playa Imperial adyacente a Tijuana, California.

El líder Brandon Flowers le dijo a Zane Lowe que le pidió a Spike Lee que dirigiera el vídeo después de ver a BlacKkKlansman y Do the Right Thing. “Estamos hablando de golpear a las personas en el corazón, y tenemos que hacerlo, y él es muy positivo”, dijo Flowers. El cantante agregó en una nota de Instagram que “Land of the Free” se inspiró en el tiroteo de Sandy Hook, el documental 13 de Ava DuVernay, informes de noticias sobre confrontaciones fronterizas y “los poderosos monólogos de apertura de mi amigo Jimmy Kimmel“.

El vídeo aparece una semana después de la presentación visual de Benny Blanco, Calvin Harris y Miguel “I Found You / Nilda´s Story“, que documenta el intento de una hondureña de buscar asilo en los Estados Unidos con su hijo. Mira el video de “La tierra de la libertad” a continuación y la entrevista con Zane Lowe de World Record, sólo en Apple Music.

Zane Lowe: Brandon Flowers está de vuelta por una buena razón. Los Asesinos vuelven con algo que obviamente es muy importante, Brandon. Una canción que necesitaba ser grabada en este momento. Nunca te has negado a decir lo que crees que hay que decir y “Tierra de libertad” es solo otro ejemplo de eso. Así que, por favor, explíquenos por qué escuchamos esta canción en este momento y lo que significa para usted como escritor.

Brandon: Creo que es un momento muy importante en este momento y “basta ya” fue básicamente de donde viene. Comenzó en mi mente cuando Sandy Hook sucedió y como padre, cómo me afectó eso, y luego comenzó a acumularse. Eran cosas como Eric Garner, Trayvon Martin, cosas como lo que está sucediendo en la pared. Sabes que estas cosas no parecían estar en armonía con los valores en los que creo que se fundó mi país. Comenzaba la canción y luego la guardaba y decía: “No soy el tipo para hacer esto”. O me sentiría inadecuado, esperando … Alguien va a escribir esta canción. Y luego simplemente se amontonó y finalmente solo, ya sabes, Las Vegas, Orlando, Parkland y siguió viniendo. Fue como tengo que, tengo que sacar esto.

Zane Lowe: Obviamente, además de la canción, has colaborado con alguien para darle vida visualmente. Especialmente mirando las letras de esta canción en particular en este momento, has elegido a la perfección. ¿Por qué no le dice a todo el mundo quién es y qué podemos esperar ver?

Brandon: El gran Spike Lee hizo el video clip para esto.

Brandon: Es un conjunto de Spike Lee. Nunca pensé que sería parte de una empresa conjunta de Spike Lee. Recientemente había visto a BlacKkKlansman y había visto Hacer lo correcto en un avión. Fue como “Tenemos que pedirle que haga este video”. El dijo que sí.” Y fue algo increíble colaborar con él. Obviamente es un maestro. Algunos de estos problemas son obviamente muy cercanos a su corazón, y él simplemente lo sacó del parque, y es increíble.

Zane Lowe: ¿Cuál fue tu momento favorito de estar en el set con él y verlo trabajar y comprender su proceso?

Brandon: Es más como, recibirás como un texto en la noche. Tu teléfono se encenderá. Te olvidas de apagar el silenciador. Lo verás, será … El más divertido fue solo un mensaje de Spike Lee. Simplemente dijo: “BOOM SHAKALAKA”, en mayúsculas. Solo, ya sabes, estamos hablando de golpear a las personas en el corazón, y tenemos que hacerlo, y él es muy positivo. Hablé con él acerca de mi renuencia como artista para lanzarlo, y él solo dijo, “No”. Fue tan positivo al respecto, y se está poniendo detrás de eso. Simplemente ha sido increíble.

Zane Lowe: ¿Es difícil a veces ser alguien que ha sacado tantas esperanzas para que la gente salga de tu música? Los Killers son, en su esencia, una banda esperanzadora. Me pregunto cómo te afecta a ti como creativo y como escritor viviendo en un tiempo como este. Esto debe ayudar, esta canción. Pero, en general, ¿afecta la forma en que abordas tu música y lo que dices a largo plazo?

Brandon: No, creo que ahora más que nunca necesitamos optimismo. Es una cosa hermosa. Eso es algo con lo que acabo de nacer, y estoy agradecido por eso. A veces luchas, pero porque soy tan optimista … porque te gusta, necesito tener más ventaja para ser legítimo. No puedo ocultarlo. Así que creo que lo necesitamos ahora más que nunca, y la comunidad que puede suceder cuando las personas se reúnen, escuchan música y comparten, es hermoso.