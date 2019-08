Los constantes rumores sobre una supuesta película de Breaking Bad llegaron a su fin, con la confirmación a través de la cuenta de twittter de Netflix, donde publicaron un tráiler de la película de la exitosa serie.

En El Camino: Breaking Bad sabremos que paso después de que Jesse Pinkman huyera conduciendo en el final de la serie. La película se estrenará el 11 de octubre a través de la plataforma de streaming.

El Camino: Breaking Bad movie es una colaboración entre AMC y Netflix, se estrenará primero en la plataforma y después en la cadena de televisión que transmitía a la serie.

La película de Breaking Bad girará en torno a la vida de Jesse Pinkman. Bryan Cranston aparecería por medio de flashbacks. Esta escrita y dirigida por Vince Gilligan, quien participó en la serie.

El actor Bob Odenkirk quien da vida en Breaking Bad a Saul Goodman, el corrupto abogado, conocido por sus peculiares anuncios televisivos, fue de los primeros en confirmar que ya estaba grabada la película.

«No sé lo que la gente sabe y lo que no. Me cuesta saber que no se sepa que fue grabada. Lo hicieron, Sabes a lo que me refiero, ¿cómo es eso un secreto? Pero lo es. Han hecho un trabajo increíble al mantenerlo en secreto». Bob Odenkirk