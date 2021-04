LA LEYENDA DE KORRA: LO MEJOR DE UNA SECUELA ANIMADA

Desde que el clásico animado ‘Avatar: The Last Airbender’ llegó a Netflix, el programa ha experimentado un enorme aumento en popularidad, permaneciendo en el Top 10 de la plataforma durante la mayor parte del verano pasado. Se ha dirigido una gran cantidad de elogios hacia Avatar, con la críticas destacando su innovadora narración; trama; personajes entrañables y una notable combinación de la mitología oriental con animación occidental. Es una típica historia de amistad con todos los elementos fantásticos favoritos de la audiencia; lo que le ha cedido la permanencia entre los corazones de nuestra generación. Sin embargo, el camino no ha sido tan sencillo como para su predecesora, ‘La Leyenda de Korra’.

‘The Legend of Korra’, la secuela de ‘El Último Maestro Aire’; ha recorrido un camino mucho más difícil; con un poco menos de elogios de la crítica y mucho menos apoyo de los fans. También enfrentó inconvenientes en la producción y distribución, con Nickelodeon sacándolo del aire en medio de su tercera temporada para solo transmitirla en línea y recortando considerablemente el presupuesto de la cuarta temporada.

‘Korra’ no es la secuela de ‘Avatar’ que muchos esperaban. Contiene el mismo concepto general de estar ambientado en un mundo de fantasía donde las personas conocidas como «maestros» pueden manipular el agua, la tierra, el fuego o el aire; mientras que el «Avatar», que puede manejar los cuatro, se reencarna continuamente para mantener el equilibrio. Sin embargo, la estructura general y la narración del programa son diferentes a las del original. Lejos quedó la historia perdurable de «Aang» para convertirse en el «Avatar» y vencer a la Nación del Fuego.

«Korra» es diferente de «Aang» en casi todos los sentidos. Mientras que «Aang» era apacible y pacífico; «Korra» es impetuosa y violenta. Donde «Aang» buscó el cambio a través del diálogo; «Korra» lo hizo a través de la violencia y la acción. «Aang» es un maestro aire; «Korra» es una maestra agua. Lo más sorprendentemente diferente para los fanáticos, críticos y el propio Nickelodeon, es que Korra no es hombre.

En una entrevista, el director de animación Yoo Jae-myun reveló que Nickelodeon no se vendió debido a que la protagonista era femenina. «La producción se suspendió solo porque la protagonista era una niña», dijo para The Observer.

‘La leyenda de Korra’ trata, en una última instancia, de equidad. Cada temporada hace una declaración sobre la igualdad percibida y sus efectos y acciones; generalmente impulsada por la perspectiva del villano en turno. En la temporada 1, «Amon» resistió el privilegio de la élite para mostrarle a la población que la igualdad significa existir en el mismo campo de juego.

Para segunda temporada, «Unalaq» quería un mundo donde los espíritus y los humanos no estuvieran separados entre sí; y la luz y la oscuridad no fueran entidades separadas. En la temporada 3; «Zaheer» despreciaba un mundo de clases dominantes y monarcas, creía que la libertad sólo se podía lograr con gobiernos opresivos. En la temporada 4, «Kuvira» buscó enderezar la anarquía desenfrenada del Reino Tierra y crear un imperio unificado que sirviera a sus ciudadanos por igual.

‘Korra’ es un programa que intenta disociarse de las aventuras infantiles de ‘Avatar’ empleando los tropos de un drama adolescente. Aunque algo desordenados; «Mako», «Bolin» y «Asami» logran madurar de maneras insospechadas, pasando la mayor parte de la serie separados, pero sin olvidar el punto focal de la franquicia: la amistad. El uso de personajes más antiguos permite que el programa explore diferentes ideas, en lugar de simplemente reiterar los temas principales de ‘Avatar’.

Profundiza en temas del mundo real como terrorismo, trastorno de estrés postraumático, disturbios civiles y armas de destrucción masiva; algo de lo que «Avatar» nunca tuvo la libertad de hablar. Y no olvidemos el progreso que hizo la protagonista en la representación de las relaciones entre personas del mismo sexo en los medios infantiles.

‘La Leyenda de Korra’ tiene un lugar entre las masas por derecho propio; y las grandes diferencias con su predecesora son las que la consuman como irrepetible y fantástica, en su modo.