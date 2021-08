BRITNEY SPEARS YA NO ESTARÁ BAJO LA TUTELA DE SU PADRE

En un hecho que puede preceder el final del pleito legal para que Britney Spears por fin sea libre del yugo que la ha mantenido sin poder hacer uso de sus ganancias y patrimonio que ha generado durante más de 30 años de carrera. Todo porque Jamie Spears, el padre de la cantante, aceptó renunciar como su tutor legal.

De acuerdo a TMZ, el señor Spears dejará de administrar los bienes de Britney, aunque su progenitor mantiene el argumento que esto no será lo mejor para su hija, pero que debió hacerlo por una serie de ataques injustificados de los que ha sido objeto desde la emisión del documental Framing Britney y por aquel discurso que dio la intérprete de “Baby One More Time” en una audiencia para conseguir su libertad financiera y hasta personal.

“Aunque el Sr. Spears es el objetivo incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio continuo como su tutor sería lo mejor para ella. Así que, a pesar de que debe impugnar esta petición injustificada para su remoción, el Sr. Spears tiene la intención de trabajar con la Corte y el nuevo abogado de su hija para prepararse para una transición ordenada a un nuevo tutor”.

Todo esto podría significar una pequeña victoria, tanto para Britney Spears como para sus fans que la han apoyado con el movimiento #FreeBritney, el cual casi siempre ha señalado a Jamie Spears como el principal artífice de mantener a la cantante como si estuviera recluida en una jaula de oro, ya que fue el propio Jamie quien promovió ser el tutor legal de una persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales.

A pesar de eso, su padre ha tratado de desmentir todo lo que se ha dicho sobre él, como que nunca ha explotado a su hija para generar ganancias, ni ha sido su intención crearle ansiedad y depresión. “Siempre será el padre de la Srta. Spears, siempre la amará incondicionalmente, y siempre cuidará de sus mejores intereses«, se puede leer en el documento recuperado por el portal TMZ.

El tema legal entre los Spears aún no tiene un final, pero al menos podríamos estar viendo que la justicia llegará para Britney, pues además de la renuncia de su padre como coservador del patrimonio, la cantante pudo por fin elegir a su propio abogado. De hecho, el nuevo abogado de Britney fue el que realizó la petición formal para que Jamie dejará de ser el tutor de la artista.

Eso sí, Jamie Spears continúa mencionando que tuvo que recurrir a la tutoría porque su hija estaba siendo manipulada por depredadores, además que estaba en problemas financieros y necesitaba ayuda desesperadamente. “No sólo sufría mental y emocionalmente, el Sr. Spears vino al rescate de su hija”.

Todo porque Britney pasó por un momento de desesperación y mientras el mundo se burlaba por que se había rapado la cabeza, su padre tomaba control de toda posesión y dinero. Ahora, años después, esos mismos que en 2007 la llamaron Britney Pelona, la apoyan y hasta la entienden. Empatía, le llaman, aunque debió tenerla desde un principio y no a 13 años de distancia.

